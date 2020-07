Tổ chức kiểm tra, đánh giá tổng thể mức độ an toàn các hồ chứa nước

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố củng cố, kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, xã và công trình hồ chứa nước; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên chịu trách nhiệm điều hành, ứng phó sự cố; tổ chức, xây dựng, bố trí lực lượng ứng cứu, phương tiện thiết bị và nhu yếu phẩm...

Công văn nêu rõ, lãnh đạo các địa phương chỉ đạo nhanh chóng củng cố năng lực các tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi chưa đáp ứng yêu cầu; thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, tổ chức trực ban, kiểm tra công trình trong và sau mùa mưa lũ.

UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các địa phương thành lập đoàn công tác tổ chức kiểm tra, đánh giá tổng thể mức độ an toàn của các hồ chứa trên địa bàn. Trên cơ sở đó, quyết định phương án tích nước hợp lý tại các hồ chứa thủy lợi, lập danh mục các công trình hư hỏng, xuống cấp có nguy cơ mất an toàn và bố trí kinh phí khắc phục, sửa chữa trước mùa mưa lũ, tuyệt đối không để xảy ra sự cố mất an toàn cho công trình và vùng hạ du. Sở NN&PTNT theo dõi, đôn đốc các địa phương thực hiện củng cố năng lực cho các tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi.