Vốn đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước giảm 1,6%

Tin từ Cục Thống kê, 10 tháng đầu năm nay, vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt 5.188 tỷ đồng, giảm 1,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó vốn đầu tư thuộc cấp tỉnh quản lý thực hiện đạt 2.776 tỷ đồng (giảm 1,7%), cấp huyện thực hiện 2.175 tỷ đồng (giảm 3,2%), cấp xã thực hiện 237 tỷ đồng (tăng 17,2%). Riêng trong tháng 10, vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt gần 618 tỷ đồng, tăng 2,8% so với tháng 9 và tăng 6,6% so cùng kỳ năm trước. Trong đó vốn đầu tư thuộc cấp tỉnh quản lý đạt 323 tỷ đồng, cấp huyện 257 tỷ đồng, cấp xã hơn 37 tỷ đồng.

Một số dự án có tổng mức đầu tư lớn trên địa bàn tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện như dự án cơ sở hạ tầng phục vụ an ninh quốc phòng đảo Cù Lao Chàm; dự án quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) - hợp phần nâng cấp cải tạo và bảo trì đường địa phương; dự án nạo vét thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò - TP. Hội An; dự án thí điểm lắp đặt hệ thống đèn led chiếu sáng công cộng tiết kiệm điện sử dụng năng lượng mặt trời cho đường 129 đoạn từ cầu Cửa Đại đến dốc Diên Hồng; hệ thống thoát nước cho các dự án ven biển phía Bắc, thị xã Điện Bàn (giai đoạn 2)...