Vườn lan xơ xác sau bão

Bão số 9 gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản

MỸ LINH | 30/10/2020 - 13:53

(QNO) - Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, tính đến 19 giờ ngày 29.10, Nam Trà My có 15 người chết, 45 người bị thương, 15 người mất tích; Bắc Trà My 1 người chết; Phước Sơn 5 người chết, 8 người mất tích; Hiệp Đức 1 người mất tích do bão số 9.