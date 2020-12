Yến sào Cù Lao Chàm được đăng ký chỉ dẫn địa lý

Yến sào Cù Lao Chàm là sản phẩm đặc hữu của Quảng Nam. Với những đặc thù về hình thái, chất lượng; đặc thù về lịch sử, văn hóa, kỹ thuật khai thác và đặc thù về điều kiện tự nhiên, có thể nói sản phẩm yến sào Cù Lao Chàm - Hội An đã khẳng định danh tiếng, nét đặc thù của địa danh đã tạo nên một sản phẩm chất lượng.

Sau hơn 2 năm triển khai xây dựng hồ sơ, mới đây, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã ban hành quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm yến sào (tổ yến) Cù Lao Chàm - Hội An. UBND TP.Hội An là tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý. Khu vực địa lý gồm các đảo Hòn Lao, Hòn Khô Mẹ, Hòn Khô Con, Hòn Lá, Hòn Dài, Hòn Mồ, Hòn Tai thuộc xã đảo Tân Hiệp (TP.Hội An).

Theo Ths.Lương Đình Toàn (Viện Thổ nhưỡng nông hóa) - Chủ nhiệm dự án xây dựng chỉ dẫn địa lý yến sào Cù Lao Chàm - Hội An, do đặc thù sản phẩm yến sào Cù Lao Chàm phần lớn được xuất bán ở thị trường quốc tế nên khi sản phẩm được bảo hộ dưới hình thức chỉ dẫn địa lý sẽ tăng được tính cạnh tranh và ngày càng nâng cao giá trị sản phẩm.