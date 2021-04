Yêu cầu thủy điện ở Quảng Nam xả nước cho Đà Nẵng dịp lễ 30.4 và 1.5

(QNO) - Sở TN-MT TP.Đà Nẵng vừa có văn bản đề nghị các đơn vị quản lý vận hành hồ chứa của các nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn xả nước đúng quy định, đảm bảo cấp nước an toàn trên địa bàn thành phố trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Đập thủy điện A Vương. Ảnh: T.L

Dự kiến trong các ngày lễ này, TP.Đà Nẵng đón hơn 160.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng nên nhu cầu dùng nước sẽ tăng cao. Thành phố yêu cầu các thủy điện trên địa bàn Quảng Nam gồm các đơn vị quản lý vận hành các hồ chứa A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Sông Bung 4A, Sông Bung 5 và Sông Bung 6... thực hiện đúng quy trình vận hành liên hồ chứa theo quyết định của Thủ tướng đã phê duyệt.

Cụ thể, hồ A Vương, Sông Bung 4, Sông Bung 4A và Sông Bung 5 phải vận hành xả nước về hạ du để bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu sau đập theo quy định, thời gian xả nước liên tục 12 giờ mỗi ngày. Các đơn vị xả nước trước 9 giờ, kết thúc khoảng 21 giờ và phải bảo đảm tổng lưu lượng xả xuống hạ du theo quy định.

Ngoài ra, Sở TN-MT TP.Đà Nẵng lưu ý đơn vị vận hành các nhà máy thủy điện tránh tăng lưu lượng xả nước đột biến về hạ du do vận hành sai quy trình. Bởi việc tăng lưu lượng xả nước đột biến sẽ gây mất an toàn đối với đập tạm tại ngã ba sông Quảng Huế, làm hạ thấp mực nước tại đập dâng An Trạch.

Được biết, trong những ngày gần đây, tình hình xâm nhập mặn tại cửa thu nước Cầu Đỏ đang phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn TP.Đà Nẵng.