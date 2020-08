Bắc Trà My, "điểm nóng" xâm hại rừng

Từ đầu năm đến nay, tại huyện Bắc Trà My xuất hiện nhiều “điểm nóng” phá rừng ở các xã Trà Giác, Trà Tân, Trà Sơn hay trong lâm phận rừng phòng hộ Sông Tranh. Điều đáng nói, phần lớn các vụ việc khi báo chí phản ánh và quần chúng báo tin, thì lực lượng chức năng mới vào cuộc điều tra xác minh.

Hiện trường vụ phá rừng ở Bắc Trà My gần đây.

Quản lý lỏng lẻo

Một vụ phá rừng xảy ra đầu tháng 3.2020 được xác định thuộc khoảnh 4, 5 (tiểu khu 809); khoảnh 1, 2 (tiểu khu 810) nằm ở địa bàn thôn 2, xã Trà Giác và khoảnh 8 (tiểu khu 756) thuộc thôn 3, xã Trà Tân. Ngành kiểm lâm kiểm đếm có 16 cây gỗ bị chặt hạ, số lượng gỗ tại hiện trường còn lại hơn 26m3.

Các khu vực này thuộc rừng tự nhiên quy hoạch chức năng rừng phòng hộ, nằm trong lâm phận của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Trà My, đang thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng. Khu vực rừng bị khai thác gỗ trái phép thuộc rừng phòng hộ lưu vực thủy điện Nước Oa, gần Trạm bảo vệ, xử lý nước đầu nguồn nhà máy thủy điện Nước Oa. Tuy nhiên, các đơn vị lại chậm phối hợp cung cấp thông tin để ngăn chặn kịp thời.

Tại xã Trà Giác, liên tiếp xảy ra các vụ phá rừng, tuy vậy kiểm lâm địa bàn và chính quyền sở tại vẫn chậm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời. Điều này cho thấy còn nhiều bất cập trong công tác quản lý bảo vệ rừng; Hạt Kiểm lâm Bắc Trà My chưa triển khai quyết liệt các giải pháp bảo vệ rừng theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở NN&PTNT và Chi cục Kiểm lâm tỉnh. Trong các vùng trọng điểm phá rừng của địa phương thì xã Trà Giác khá phức tạp về tình trạng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép cũng như xâm hại diện tích rừng tự nhiên.

Truy quét trọng điểm

Theo kế hoạch kiểm tra, truy quét, xử lý vi phạm Luật Lâm nghiệp trong mùa khô năm 2020 của UBND huyện Bắc Trà My, đến ngày 30.9 mới kết thúc chiến dịch truy quét cao điểm (kế hoạch triển khai từ ngày 15.5.2020). Về xâm hại rừng trái phép, địa phương đã khoanh vùng ở tiểu khu 755, xã Trà Tân; các tiểu khu 807, 812, 815 xã Trà Giác; các xã Trà Kót, Trà Nú, Trà Sơn và thị trấn Trà My. Tọa độ khai thác gỗ trái phép xác định ở xã Trà Giác gồm khu vực giáp ranh với các xã Trà Tân, Trà Sơn và Trà Giang thuộc tiểu khu 808, 809, 810, 811; khu vực tiểu khu 821; khu vực giáp ranh với xã Trà Mai (Nam Trà My). Còn xã Trà Bui là tiểu khu 742, 744 giáp ranh huyện Phước Sơn và tiểu khu 848, 752. Xã Trà Giáp là tiểu khu 846, 847 giáp ranh với xã Trà Giác; tiểu khu 853 giáp ranh với xã Trà Vân (Nam Trà My); tiểu khu 844 giáp ranh với huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi). Còn xã Trà Kót, được khoanh vùng là giáp ranh với xã Tam Lãnh (Phú Ninh), xã Tam Trà (Núi Thành) và khoảnh 5, tiểu khu 781 (thôn 1).

Theo UBND huyện, các cơ quan phối hợp truy quét trong trường hợp cần thiết gồm Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Trà My, Đội kiểm tra kiểm soát liên ngành huyện, Công an huyện, Cơ quan Quân sự huyện, UBND các xã, thị trấn và chủ rừng. Thời điểm này, địa phương đã lập được bản đồ chi tiết khu vực trọng điểm về từng loại hình vi phạm như khai thác, mua bán, vận chuyển gỗ trái pháp luật. Kế hoạch truy quét theo nguyên tắc giữ bí mật, tránh việc “bứt dây động rừng”. Chính quyền huyện Bắc Trà My cho biết, mục đích của kế hoạch này là kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Lâm nghiệp, góp phần thực hiện bảo vệ rừng tận gốc, quản lý nhà nước về tài nguyên rừng được chặt chẽ hơn.