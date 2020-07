Điều tra, làm rõ vụ phá rừng ở xã Trà Giác

(QNO) - Ngày 1.7, ông Trần Công Lý - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Trà My cho biết, đơn vị đang phối hợp các cơ quan liên quan điều tra, làm rõ vụ phá rừng tại thôn 3, xã Trà Giác.

Một cây gỗ lớn tại khu vực rừng thuộc xã Trà Giáp, Bắc Trà My bị cưa hạ (ảnh minh họa). Ảnh: THANH THẮNG

Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Trà My, ngày 18.6 đơn vị phát hiện vụ phá rừng trái pháp luật xảy ra trên địa bàn thôn 3, xã Trà Giác. Hạt Kiểm lâm huyện đã phối hợp Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Trà My và UBND xã Trà Giác tiến hành kiểm tra hiện trường.

Qua kiểm tra, rừng bị tàn phá thuộc 2 khu vực tại khoảnh 1, tiểu khu 813 (thôn 3, xã Trà Giác), tổng diện tích rừng bị thiệt hại ban đầu khoảng 5,2ha. Khu vực này thuộc kiểu trạng thái rừng nghèo kiệt và rừng nghèo được quy hoạch chức năng rừng sản xuất.

Cụ thể tại khu vực 1, diện tích rừng thiệt hại hơn 3,7ha; trong đó rừng tự nhiên có trồng xen cây keo 2,1ha, rừng tự nhiên bị phát mới 1,6ha. Ông Đào Văn Cường (thôn 3, xã Trà Giang, Bắc Trà My) khai nhận là người phát 0,47ha ở khu vực trên.

Tại khu vực 2, diện tích rừng thiệt hại 1,45ha. Ngoài ra trong khu vực này có 0,34ha cây keo đã khai thác cũ, dưới mặt đất còn sót lại gốc cây rừng tự nhiên. Bà Lê Thị Thu Vân (thôn 1, xã Trà Giang) khai nhận là người canh tác hơn 0,2ha ở khu vực trên từ năm 2014 đến nay.