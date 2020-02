Nam Trà My nỗ lực giữ rừng

Thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại huyện Nam Trà My có nhiều chuyển biến nhờ sự vào cuộc của chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan cũng như phát huy vai trò chủ thể của người dân một cách thiết thực, hiệu quả.

Rừng cây cổ thụ trên đỉnh Ngọc Linh. Ảnh: M.H

Nhiều khó khăn



Những năm qua, các chương trình, chính sách kinh tế hỗ trợ miền núi đã góp phần nâng cao đời sống người dân địa phương, từng bước giảm nghèo bền vững, làm giảm tốc độ tác động đến diện tích đất rừng, tài nguyên rừng, khoáng sản một cách đáng kể. Riêng với huyện Nam Trà My, đời sống nhân dân trên địa bàn còn nhiều khó khăn, nhu cầu sử dụng gỗ, lâm sản và đất sản xuất ngày càng lớn… là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến công tác bảo vệ rừng. Chưa kể, lực lượng thực thi nhiệm vụ bảo vệ rừng mỏng, gây khó khăn trong việc tuần tra, kiểm soát, nhất là các địa bàn vùng giáp ranh. Bên cạnh đó, việc phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ lâm khoáng sản giữa các cấp chưa thường xuyên, đồng bộ, dẫn đến công tác quản lý khoáng sản còn nhiều hạn chế; vẫn còn việc khai thác khoáng sản trái phép xảy ra ở một số địa phương.

Để tăng cường các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng phá rừng, khai thác lâm sản, UBND huyện đã kiện toàn, củng cố Ban Chỉ đạo về chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2017 - 2020 huyện Nam Trà My. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; quản lý tài nguyên khoáng sản. Công tác tuyên truyền, phố biến pháp luật về bảo vệ rừng, bảo vệ khoáng sản luôn được chú trọng thực hiện qua nhiều kênh thông tin. Nhờ đó đã nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật của cán bộ công chức, đảng viên và nhân dân, không phá rừng làm rẫy, không tiếp tay, bao che và có hành vi chống người thi hành công vụ.

Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh thực hiện Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng với tổng diện tích là 37.191,710ha ; tổng số tiền đã chi trả trong 3 năm hơn 27,545 tỷ đồng. Tổng diện tích khoán bảo vệ rừng theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP, ngày 9.9.2015 là 2.517,19ha/256 hộ; tổng số tiền đã chi trả trong 3 năm hơn 1,562 tỷ đồng. UBND huyện đã thực hiện ký hợp đồng cho 6 tổ chức và 27 nhóm hộ, hộ thuê môi trường rừng để trồng sâm Ngọc Linh, cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ và kinh doanh du lịch sinh thái trên địa bàn huyện với tổng diện tích 605,24ha; ký hợp đồng với 3 cá nhân tại xã Trà Tập, Trà Mai và Trà Don thực hiện chuyên trách công tác bảo vệ rừng và PCCC rừng.

Từ năm 2017 - 2019, đã tổ chức tuyên truyền 310 đợt/20.072 lượt người tham gia; tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng là 2.544 hộ, đưa tin tuyên truyền luật, các Nghị định trong lĩnh vực lâm nghiệp và các văn bản có liên quan với 2 lượt tin/tuần. “Nhìn chung, công tác chỉ đạo, điều hành quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên khoáng sản thời gian qua được triển khai liên tục và quyết liệt nên tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp, Luật Khoáng sản từng bước được kiểm soát và kiềm chế” - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My Nguyễn Thế Phước cho biết.

Phối hợp giữ rừng

Việc phát huy công tác phối hợp trong bảo vệ rừng đã được các ngành, địa phương quan tâm thực hiện. Theo đó, tổ chức ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy (PCCC) rừng và quản lý lâm, khoáng sản giữa Đội Kiểm lâm cơ động & PCCC rừng số 1 với các Hạt Kiểm lâm: Nam Trà My, Bắc Trà My, Nam Quảng Nam, Trung Quảng Nam, Phước Sơn - Hiệp Đức; quy chế phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản vùng giáp ranh với Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi, Hạt Kiểm lâm huyện Tu Mơ Rông, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum; quy chế phối giữa Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện, Kiểm lâm huyện trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng được thực hiện đảm bảo.

Ông Nguyễn Đình Hoan - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện cho biết, trong 3 năm qua, các đơn vị liên quan đã tổ chức trên 140 đợt truy quét khai thác lâm sản, rừng trái phép; xử lý hành chính 104 vụ; tịch thu tang vật phương tiện 25,508m3 gỗ tròn; 87,541m3 gỗ xẻ, 29kg lan rừng... Xử lý hình sự 5 vụ (2 vụ khởi tố ghép), khối lượng gỗ thiệt hại 549,28m3 gỗ tròn, 0,788m3 gỗ xẻ... “Qua thực hiện quy chế phối hợp, các đơn vị đã phối hợp tổ chức nhiều đợt tuần tra, truy quét và phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm nhất là khu vực vùng giáp ranh. UBND huyện chỉ đạo Hạt Kiểm lâm tổ chức lực lượng phối hợp giữa lực lượng Công an, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, Phòng Tài nguyên - Môi trường và UBND các xã tổ chức kiểm tra, truy quét các điểm nóng về phá rừng, khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm, khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện”.