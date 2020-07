Rừng tự nhiên bị xâm hại dai dẳng

Nhiều cánh rừng tự nhiên ở huyện Bắc Trà My tiếp tục bị khai thác trái phép; trong khi đó, vụ cháy rừng xảy ra ở xã Mà Cooih (Đông Giang) vừa qua gây thiệt hại lớn, cho thấy tình trạng rừng tự nhiên bị xâm hại vẫn còn dai dẳng, cần siết chặt quản lý bằng những biện pháp hiệu quả hơn.

“Điểm nóng” Bắc Trà My

Lợi dụng các cơ quan chức năng tập trung chống dịch Covid-19, lâm tặc lén lút khai thác gỗ trái phép. Điển hình là vụ phá rừng ở khu vực đầu nguồn sông Nước Oa thuộc hai xã Trà Tân và Trà Giác (Bắc Trà My) bị phát hiện cuối tháng 3.2020. Kiểm tra cho thấy, có hàng chục cây gỗ các loại từ nhóm 2A đến nhóm VI như gõ, chuồn, chò, xoan đào với khối lượng hơn 41m3 bị chặt hạ.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, 6 tháng đầu năm, cơ quan chức năng đã khởi tố 13 vụ án hình sự liên quan đến phá rừng (Phước Sơn 2 vụ, Bắc Trà My 4 vụ, Nam Trà My 1 vụ, Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam 1 vụ, Tiên Phước 3 vụ và Hiệp Đức 2 vụ). Lực lượng kiểm lâm và các cơ quan chức năng khác đã phát hiện, lập biên bản 248 vụ vi phạm liên quan đến quy định quản lý, bảo vệ rừng (tăng 23 vụ so với cùng kỳ năm 2019); tịch thu hơn 200m3 gỗ các loại; diện tích rừng bị thiệt hại 12,7ha. Đáng chú ý, các huyện Bắc Trà My, Hiệp Đức, Nông Sơn nổi cộm về tình trạng khai thác rừng tự nhiên trái phép.