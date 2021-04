Thăng Bình có 4.750ha rừng nguy cơ cháy cao trong mùa nắng

(QNO) - Huyện Thăng Bình hiện có hơn 9.320ha rừng, trong đó gần 810ha rừng tự nhiên, diện tích còn lại là rừng trồng. Theo quyết định của UBND tỉnh và tình hình thực tế, địa phương có 4.750ha rừng có nguy cơ cháy cao trong mùa nắng nóng, tập trung ở 12 xã.

Một vụ cháy rừng tại xã Bình Phục (Thăng Bình) năm 2019. Ảnh: M.T

Những năm qua, các ngành chức năng của Thăng Bình có nhiều biện pháp bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân, từ năm 2017 đến nay toàn huyện xảy ra 13 vụ cháy rừng, gây thiệt hại gần 515.000m2. Nguyên nhân gây cháy rừng chủ yếu do con người sử dụng lửa bất cẩn, thiếu ý thức hoặc kiến thức về an toàn trong phòng cháy chữa cháy rừng.