Cho ngày tết sum vầy

Tết như đang đến gần hơn với nhiều công nhân lao động (CNLĐ), khi những tất bật với công việc lại ùa đến vào ngày cuối năm. Việc chăm lo của doanh nghiệp và các cấp công đoàn vẫn là sự động viên thiết thực đối với những người ngày đêm bám trụ với công xưởng...

“Chuyến xe công đoàn” năm 2020 đưa người lao động về quê ăn tết trong niềm vui đoàn tụ. Ảnh: D.L

Cho mùa xuân thêm vui

Dù vất vả nhưng niềm vui cuối năm của chị Nguyễn Thị Bé (công nhân may tại Khu công nghiệp Đông Quế Sơn) là những đơn hàng dày dặn của công ty, là lịch làm việc đầy kín của mình. Chị cho biết, hơn ai hết, bản thân quá hiểu tình cảnh mất việc làm. Những đơn hàng cuối năm mang lại nguồn thu nhập cho chị và nhiều CNLĐ để có một mùa xuân đủ đầy hơn.

Chị Bé vui vẻ nói: “Cuối năm, cứ được tăng ca là mừng lắm! Năm nay, có việc làm đã là may mắn rồi. Tết có thể không đủ đầy như các năm nhưng cũng không đến nỗi quá chật vật. Công ty có thông báo thưởng tết, mỗi suất quà 300 nghìn đồng, rồi CNLĐ khó khăn cũng sẽ được hỗ trợ thêm. Vậy là vui rồi!”.

Thời điểm này, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH MTV Panko Tam Thăng (TP.Tam Kỳ) đã ra thông báo lương, thưởng tết cho người LĐ. Cụ thể, người LĐ sẽ có tháng lương thứ 13 và CĐCS công ty tặng mỗi người 1 phần quà tết khoảng 300 nghìn đồng. Toàn bộ 6.200 LĐ của công ty đều nhận được quà tết, kể cả CNLĐ đang nghỉ thai sản vẫn được nhận quà quy đổi thành tiền chuyển vào tài khoản. CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, công ty sẽ xem xét để có nguồn hỗ trợ thêm.

Hoặc như tại Công ty TNHH MTV Vast Apparel Việt Nam (Cụm công nghiệp Tam Đàn, Phú Ninh), toàn bộ 1.840 CNLĐ đều được thưởng tết bằng khoản tiền lương tháng 13. CĐCS công ty hỗ trợ thêm mỗi đoàn viên suất quà 300 nghìn đồng, những đoàn viên khó khăn thì công ty có bì lì xì 1 triệu đồng giúp họ trang trải khó khăn trong ngày tết.

Bà Đặng Lệ Liên - Giám đốc Nhân sự Công ty Vast Apparel Việt Nam cho biết: “Năm nay khó khăn chung, tuy vậy, lo cho CNLĐ luôn là ưu tiên hàng đầu của công ty. Ngoài việc đảm bảo duy trì việc làm ổn định cho CNLĐ thì những phần quà, thưởng tết phải triển khai kịp thời bởi đó là nguồn động viên đối với mỗi người LĐ”.

Tết sum vầy

Các cấp CĐCS và Công đoàn cấp trên đều đang chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, kêu gọi nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ CNLĐ được đón tết an toàn, no đủ. Chương trình “Tết sum vầy” do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Những phần quà ý nghĩa sẽ sớm đến tay CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ đón tết an vui hơn.

Ông Phan Minh Á - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh cho biết, Chương trình “Tết sum vầy” được thực hiện bằng nguồn Quỹ xã hội LĐLĐ tỉnh, tài chính công đoàn và nguồn xã hội hóa. Theo đó, 400 suất quà sẽ được tặng cho CNLĐ khó khăn, mỗi phần quà 1,2 triệu đồng. CNLĐ do các huyện, thành phố chọn, là đoàn viên và người LĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị mất việc làm hoặc ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, tai nạn lao động nặng... Ngoài ra còn có chương trình bốc thăm trúng thưởng, bán hàng giảm giá nhằm hỗ trợ thêm cho người LĐ.

Công đoàn cấp huyện, thành phố cũng đang khảo sát và chọn những hoàn cảnh bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn LĐ... để các cấp công đoàn trực tiếp đến thăm, tặng quà, động viên trong thời điểm giáp tết. Các cấp CĐCS đều có những hoạt động thiết thực giúp CNLĐ đón tết như tặng quà tết từ 200 - 500 nghìn đồng/người LĐ, có tháng lương thứ 13.

Đặc biệt, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đang chuẩn bị cho các “Chuyến xe công đoàn” đưa CNLĐ về quê ăn tết. Năm nay, “Chuyến xe công đoàn” sẽ được tăng lên 7 chuyến, trong đó có 5 chuyến từ Quảng Nam đến Thanh Hóa, và 2 chuyến từ Quảng Nam đi Gia Lai, Đắk Lắk. Trên những chuyến xe miễn phí này, khoảng 300 CNLĐ đăng ký sẽ được đưa về quê.

Ông Nguyễn Kỳ Vĩnh - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh cho biết: “Hiện nay các CĐCS trong các khu công nghiệp vẫn đang cho người LĐ đăng ký về quê trên “Chuyến xe công đoàn”. Các chuyến xe sẽ xuất phát từ ngày 24 tháng Chạp. Đây là năm thứ hai chúng tôi tổ chức chuyến xe đưa người LĐ về quê ăn tết”.