Cơ hội việc làm thời điểm giáp tết

Hôm qua 21.1, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức phiên giao dịch việc làm khởi đầu năm 2021 tại TP.Tam Kỳ. Vừa trải qua một năm có nhiều biến động, nên ngay cả phiên giao dịch việc làm cũng không tổ chức theo quy luật thông thường.

Người lao động tìm hiểu, đăng ký tuyển dụng tại Phiên giao dịch việc làm ngày 21.1. Ảnh: D.L

Mong có việc làm trước tết

Như nhận định của ông Võ Văn Dũng - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, theo quy luật thì thời điểm cận kề Tết Nguyên đán không doanh nghiệp (DN) nào có nhu cầu tuyển dụng lao động (LĐ). Nhưng năm này, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, sản xuất kinh doanh của DN bị xáo trộn, việc làm của người LĐ cũng ảnh hưởng, thế nên thời điểm này vẫn có nhiều DN tuyển dụng LĐ và nhiều LĐ tìm kiếm việc làm.

Ông Dũng cho biết: “Phiên giao dịch việc làm giáp tết thế này là chúng tôi tổ chức theo yêu cầu từ phía DN và đã thu hút rất đông LĐ đến tìm việc. Chúng tôi hy vọng phiên giao dịch sẽ kết nối được DN và LĐ với nhau, tạo cơ hội cho nhiều LĐ đã bị mất việc làm do dịch bệnh trong năm qua”.

Trong năm 2021, theo kế hoạch, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức 20 phiên giao dịch việc làm lưu động và cố định, cùng 10 phiên chuyên đề theo nhu cầu của DN, dự kiến giới thiệu cho người LĐ 15.000 - 20.000 việc làm.

Tham gia phiên giao dịch việc làm, anh Tăng Văn Nhựt (xã Tam Dân, Phú Ninh) chia sẻ: “Trước đây tôi là nhân viên coi kho hàng cho một công ty nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 DN gặp khó khăn nên mất việc. Hôm nay có phiên giao dịch nên tôi đến tìm hiểu xem có việc làm gì phù hợp thì đăng ký tuyển dụng, mong là có việc làm trước tết”.

Còn anh Hồ Phước (xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ) sau một hồi tìm kiếm thông tin đã chọn công ty trong Khu công nghiệp Tam Thăng để xin việc. “Hôm nay tôi thấy có nhiều công ty tuyển dụng, đủ các vị trí. Tôi là LĐ phổ thông nên làm việc ở vị trí nào cũng được, chỉ mong đó là việc làm lâu dài để ổn định cuộc sống ở quê. Trước đây tôi cũng đi làm ở miền Nam, nhưng rồi chẳng đủ thiếu vào đâu, nên quyết định về quê. Gần tết mà chưa có việc làm nên hy vọng hôm nay sẽ xin được việc” - anh Phước nói.

Hơn 7.000 vị trí tuyển dụng

Tại phiên giao dịch việc làm diễn ra vào ngày 21.1, có 20 DN cần tuyển dụng khoảng 7.000 vị trí việc làm. Một số DN ở Khu công nghiệp Tam Thăng tuyển số lượng LĐ lớn cho nhiều vị trí, như Công ty TNHH MTV Panko Tam Thăng cần tuyển hơn 1.100 công nhân may, cắt, ủi, gấp xếp, đóng thùng, kiểm hàng...; Công ty TNHH Fashion Garments tuyển dụng hơn 1.000 công nhân may, LĐ phổ thông để đào tạo may, thợ cắt, bảo trì máy may; Công ty TNHH Draexlmaier cần hơn 300 LĐ ở nhiều vị trí. Hay Công ty CP Phước Kỳ Nam (Khu công nghiệp Thuận Yên, Tam Kỳ) cần hơn 400 công nhân may giày da...

Hầu hết DN đều công khai mức lương đối với các vị trí tuyển dụng, dao động 4 - 10 triệu đồng/tháng và các chế độ đãi ngộ dành cho người LĐ theo quy định của Nhà nước, kể cả chế độ tăng thêm thu nhập của riêng DN, chính sách hỗ trợ nhà trọ hoặc có xe đưa đón...

Ông Đặng Xuân Ngoạn - phụ trách nhân sự tại Việt Nam của Tập đoàn Draexlmaier cho biết: “Tập đoàn lần đầu đến đầu tư nhà máy sản xuất linh kiện ô tô tại Việt Nam nên đang cần tuyển dụng LĐ ở nhiều vị trí từ LĐ phổ thông đến quản lý, LĐ kỹ thuật cao. Tập đoàn đã chọn KCN Tam Thăng, Quảng Nam để đầu tư nhà máy vì nơi đây có nguồn LĐ dồi dào, cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp rất thuận tiện như gần các sân bay, cảng biển. Chúng tôi mong muốn sẽ phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tuyển dụng đủ lượng LĐ mà chúng tôi cần trong thời gian đầu để kịp đi vào hoạt động từ tháng 3.2021”.