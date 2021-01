Hơn 7.000 vị trí việc làm tại phiên giao dịch việc làm đầu năm 2021

(QNO) - Sáng nay 21.1, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức phiên giao dịch việc làm đầu năm 2021.

Người lao động tìm thông tin việc làm tại phiên giao dịch. Ảnh: D.L

Tại phiên giao dịch có 20 doanh nghiệp cần tuyển dụng hơn 7.000 vị trí việc làm. Một số doanh nghiệp tuyển số lượng lao động lớn, ở nhiều vị trí như Công ty TNHH MTV Panko Tam Thăng (Khu công nghiệp Tam Thăng, Tam Kỳ) cần tuyển hơn 1.100 lao động ở các vị trí công nhân may, cắt, ủi, gấp xếp, đóng thùng, kiểm hàng...; Công ty TNHH Fashion Garments (Khu công nghiệp Tam Thăng) tuyển dụng hơn 1.000 lao động làm công nhân may, lao động phổ thông để đào tạo may, thợ cắt, bảo trì máy may; Công ty CP Phước Kỳ Nam (Khu công nghiệp Thuận Yên, Tam Kỳ) cần hơn 400 công nhân may giày da; Công ty TNHH Draexlmaier (Khu công nghiệp Tam Thăng) cần hơn 300 lao động ở nhiều vị trí.

Lao động điền thông tin tìm kiếm việc làm. Ảnh: D.L

Hầu hết doanh nghiệp đều đưa ra mức lương thỏa thuận đối với các vị trí tuyển dụng, dao động 4 - 10 triệu đồng/tháng. Các chế độ đãi ngộ doanh nghiệp dành cho người lao động cũng khá đầy đủ, gồm các chế độ phúc lợi theo quy định của Nhà nước, chế độ tăng thêm thu nhập của riêng doanh nghiệp, hỗ trợ nhà trọ hoặc có xe đưa đón...