Liên đoàn Lao động tỉnh trao 4.000 khẩu trang cho công nhân lao động

(QNO) - Ngày 17.4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đến trao khẩu trang cho công nhân lao động tại các công ty trên địa bàn tỉnh.

Ông Lưu Văn Thương - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (bìa phải) trao khẩu trang cho đại diện người lao động tại một công ty. Ảnh: D.L

Ông Lưu Văn Thương - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã trao 4.000 khẩu trang y tế cho công nhân lao động thuộc các công ty trên địa bàn Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An. Người lao động tự do là thành viên Nghiệp đoàn xích lô văn hóa và Nghiệp đoàn ghe bơi của TP.Hội An cũng được tặng khẩu trang nhằm góp phần phòng chống dịch bệnh tốt hơn.

LĐLĐ tỉnh trao khẩu trang cho người lao động tự do ở Hội An. Ảnh: D.L

Tại những địa điểm trao khẩu trang, ông Lưu Văn Thương đề nghị lãnh đạo các công ty phải đảm bảo các biện pháp trong công tác phòng chống dịch ở nơi sản xuất, xí nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của người lao động trong phòng chống dịch bệnh.