Nam Trà My: Nâng cao đào tạo nhiều nghề cho lao động nông thôn

Phòng LĐ-TB&XH huyện Nam Trà My cho biết, năm 2020, địa phương sẽ dành 1,5 tỷ đồng để đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT), trong đó kinh phí từ chương trình nông thôn mới là 500 triệu đồng, kinh phí từ chương trình thực hiện Nghị quyết 12/2016/NQ-HĐND ngày 19.7.2016 của HĐND tỉnh là 500 triệu, ngân sách huyện bố trí 500 triệu đồng để phấn đấu hơn 80% lao động nghề nông nghiệp và 90% lao động nghề phi nông nghiệp có việc làm sau khi học nghề.

Đào tạo nghề mây tre đan cho lao động nữ huyện Nam Trà My theo Đề án 1956/TTg năm 2019. Ảnh: M.H

Theo đó, huyện sẽ tổ chức các lớp đào tạo nghề cho 730 LĐNT, trong đó đào tạo nghề nông nghiệp cho 460 lao động; đào tạo nghề phi nông nghiệp cho 270 lao động. Bám sát danh mục nghề nghiệp phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của huyện, nghề nông nghiệp tập trung trồng quế Trà My và kỹ thuật thu hoạch, sơ chế, bảo quản sản phẩm; trồng cây dược liệu dưới tán rừng và kỹ thuật thu hoạch, sơ chế, bảo quản sản phẩm; kỹ thuật trồng lúa năng suất cao; kỹ thuật chăn nuôi, nhận biết và phòng bệnh đối với trâu, bò; kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm. Nghề phi nông nghiệp tập trung may công nghiệp, may dân dụng, may giày da; điện dân dụng, cơ điện và một số ngành nghề phụ trợ khách sạn. Huyện sẽ có chính sách hỗ trợ chi phí đào tạo cho người học nghề, bao gồm: học phí, tiền ăn, tiền ở, tiền đi lại, tiền trang cấp đồ dùng cá nhân; riêng lao động học nghề theo Nghị quyết 12/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh còn được hỗ trợ tiền lưu trú cho lao động trong 24 tháng sau học nghề.

Nhấn mạnh ý nghĩa và hiệu quả của chương trình đào tạo nghề cho LĐNT, từ thực tế đi khảo sát, nắm bắt tình hình đào tạo nghề cho LĐNT tại các xã trên địa bàn huyện, ông Võ Như Sơn Trà - Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Nam Trà My ghi nhận: “Thời gian qua, LĐNT trên địa bàn huyện khá hào hứng với chương trình; các kiến thức người lao động thu hoạch được từ khóa học rất bổ ích, được bà con ứng dụng hiệu quả vào phát triển kinh tế gia đình. Phần lớn người lao động mong muốn được học kiến thức gắn liền với thực tiễn, được bao tiêu sản phẩm và có đầu ra ổn định…”.

Để công tác đào tạo nghề cho LĐNT trên địa bàn huyện hiệu quả, ông Võ Như Sơn Trà cũng đề nghị UBND các xã tổ chức tuyên truyền cho lực lượng lao động trong độ tuổi, nhất là lao động trẻ, lao động dưới 30 tuổi ở các thôn, làng về cơ chế, chính sách đào tạo nghề cho LĐNT. Tập trung triển khai chính sách, cơ chế đào tạo lao động cho chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết 12/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Kịp thời nắm bắt nhu cầu học nghề của người dân, định hướng việc học nghề tập trung vào những ngành nghề phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tỉnh. Tạo bước chuyển biến mới trong công tác tạo việc làm, dịch chuyển lao động theo hướng phi nông nghiệp. Đồng thời đề nghị các ban, ngành, đoàn thể huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới LĐNT, để bà con vừa là người tham gia thụ hưởng chính sách vừa là người giám sát chính sách.

Có thể nói, công tác đào tạo nghề cho LĐNT đã giúp cho người dân huyện Nam Trà My tăng thu nhập, cải thiện đời sống, từng bước giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.