Phối hợp hiệu quả trong xử lý nợ đọng

Hơn 300 lao động (LĐ) tại Công ty TNHH Gift By Design Việt Nam (Cụm công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, xã Bình Phục, Thăng Bình) đang bị nợ lương và các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH). Doanh nghiệp đóng cửa, người LĐ chẳng còn biết bấu víu vào đâu.

Trụ sở Công ty TNHH Gift By Design Việt Nam hiện “cửa đóng then cài”, bị niêm phong bởi Ngân hàng Viettinbank chi nhánh Quảng Nam, tài sản cũng bị ngân hàng tiếp quản. Một số giấy tờ, vật dụng của người LĐ mang theo khi đi làm đều đang ở trong nhà xưởng, văn phòng của công ty nên không lấy ra được, gây khó khăn trong việc thực hiện một số thủ tục liên quan đến quyền lợi của người LĐ. Người LĐ tuyệt vọng, cầu cứu đến các ngành chức năng của huyện Thăng Bình cũng như Sở LĐ-TB&XH, Liên đoàn Lao động, BHXH tỉnh.

Theo người LĐ, công ty này còn nợ lương từ ngày 1.6.2020 đến ngày 12.6.2020 của 350 người LĐ. Từ ngày 1.1.2020 đến 15.6.2020, công ty đã trích thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp là 10,5% tiền lương của người LĐ nhưng không đóng cho cơ quan BHXH. Hiện tại, số tiền công ty trên nợ cơ quan BHXH là hơn 1,7 tỷ đồng (trong đó có tiền người LĐ đã bị công ty trích thu nhưng không nộp mà chiếm dụng), thời gian nợ là 6 tháng.

Chị N.T.L., một người LĐ cho hay: “Nợ lương vài ngày với một người LĐ thì không bao nhiêu, nhưng cả 350 LĐ là khoản tiền lớn. Quan trọng hơn cả là tiền nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp của chúng tôi trong 6 tháng, giờ không ai xử lý được thì chúng tôi mất việc cũng mất tất cả quyền lợi. Giờ chúng tôi cũng chỉ biết cầu cứu cơ quan chức năng mà thôi!”.

Theo đơn tố cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Gift By Design Việt Nam thì từ ngày 15.6.2020, ông Kim Min Ki - Tổng Giám đốc công ty đã về Hàn Quốc và không quay trở lại. Cả bộ phận nhân sự, quản đốc, công đoàn đều không liên lạc được với ông này. Vì vậy, theo Sở LĐ-TB&XH, tình hình hiện tại của Công ty TNHH Gift By Design Việt Nam có khả năng chấm dứt hoạt động rất cao. Từ đó, kiến nghị của người LĐ về giải quyết tiền nợ lương, nợ BHXH rất khó thực hiện. Sở LĐ-TB&XH đã có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Nam, Ngân hàng Viettinbank chi nhánh tỉnh Quảng Nam cùng phối hợp để giải quyết quyền lợi cho người LĐ khi xử lý tài sản của Công ty TNHH Gift By Design Việt Nam.