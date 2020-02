Phòng chống dịch bệnh Covid-19: Doanh nghiệp tự bảo vệ

Diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã gây ra tình trạng khan hiếm khẩu trang ở nhiều nơi. Không có điều kiện về nguyên liệu để tham gia may khẩu trang hợp chuẩn phục vụ cộng đồng phòng ngừa dịch bệnh, một số doanh nghiệp dệt may trên địa bàn Quảng Nam đã chủ động may khẩu trang để trang bị cho người lao động…

Công ty TNHH Fashion Garment Quảng Nam tự sản xuất 2.000 chiếc khẩu trang mỗi ngày để trang bị cho người lao động. Ảnh: TRỌNG ĐỨC

Ứng phó nhanh

Đã một tuần nay, cùng với việc thu nhận, đào tạo công nhân mới vào làm việc, mỗi ngày bộ phận đào tạo nghề Công ty TNHH Fashion Garment Quảng Nam (Khu Công nghiệp Tam Thăng, TP.Tam Kỳ) bố trí 7 - 10 lao động đảm nhiệm thêm nhiệm vụ đặc biệt: may khẩu trang cấp cho toàn công ty để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tận dụng nguyên liệu có sẵn là loại vải chống thấm và máy móc thiết bị dự phòng cùng với lực lượng lao động mới, mỗi ngày đã có khoảng 2.000 khẩu trang đã được sản xuất tại đây.

Khẩu trang sau khi may xong được chuyển đến phòng y tế công ty để hấp nhiệt khử trùng bằng máy chuyên dụng, sau đó dùng cấp phát cho từng công nhân và người lao động mỗi sáng, kết hợp với đo thân nhiệt và rửa tay khử trùng…

Chị Nguyễn Thị Kiều - phụ trách bộ phận đào tạo Công ty TNHH Fashion Garment Quảng Nam - người được giao phụ trách sản xuất khẩu trang cho biết: “Mấy ngày gần đây, khẩu trang khan hiếm, không thể mua để trang bị cho công nhân, nên chúng tôi được giao thêm nhiệm vụ đặc biệt này. Công việc đột xuất nhưng mọi người trong nhóm làm việc rất nghiêm túc. Cảm thấy được làm một việc gì đó để bảo vệ đồng nghiệp, góp phần nhỏ cùng với cộng đồng trong cuộc chiến với dịch bệnh Covid-19”.

Không chỉ may khẩu trang, trước những khuyến cáo về dịch bệnh và công tác phòng chống, công ty đã lập tức trang bị hàng chục máy đo thân nhiệt điện tử, kiểm tra sức khỏe người lao động trước khi vào làm việc. Đồng thời tổ chức phun tiêu độc, khử trùng các khu vực công cộng và làm vệ sinh thường xuyên khu vực phòng ăn, nhà vệ sinh; tổ chức cho người lao động uống vitamin C giữa giờ…

Chị Bùi Thị Tường Vy - phụ trách phòng y tế Công ty TNHH Fashion Garment Quảng Nam cho biết: “Ngoài việc kiểm tra sức khỏe cho người lao động vào đầu giờ làm việc, trang bị khẩu trang tiệt trùng, nước rửa tay và các loại thuốc đặc hiệu, vitamin hỗ trợ tăng sức đề kháng cho người lao động..., phòng y tế còn phải tăng cường thêm người phụ trách cập nhật tin tức về dịch bệnh, tuyên truyền trực quang và trên hệ thống loa nội bộ, nhắc nhở mọi người giữ gìn vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng nước rửa tay sát khuẩn”.

Chủ động phương án

Thông qua việc tổ chức theo dõi chặt chẽ hơn sức khỏe của người lao động, đã có những trường hợp người lao động bị nóng sốt nhanh chóng được sơ cứu tại phòng y tế của công ty và chuyển ngay đến bệnh viện để làm các xét nghiệm chuyên sâu, song không có ca nào liên quan đến Covid-19.

Công nhân Công ty TNHH Fashion Garment Quảng Nam được kiểm tra sức khỏe tại phòng y tế của công ty.

Chị Phan Thị Nga - phụ trách chuyền may D của Công ty TNHH Fashion Garment Quảng Nam cho biết, công ty rất chú ý hỗ trợ người lao động về khẩu trang, thông tin kịp thời về tình hình dịch bệnh, khuyến khích kiểm tra sức khỏe thường xuyên tại phòng y tế… Biết được sự nguy hiểm của dịch bệnh, song công ty cũng đã có phương án phòng tránh cao, nên làm việc cũng yên tâm.

Với hơn 2 nghìn lao động, trong đó có một số ít cán bộ quản lý và kỹ thuật người Sri Lanka, còn lại là người Việt, Fashion Garment là doanh nghiệp (100% vốn FDI) triển khai rất sớm các biện pháp tuyên truyền, phòng ngừa dịch bệnh Covid-19.

Hiện tại, để chuẩn bị cho việc mở rộng sản xuất chuyền may mới, công ty đang tổ chức tuyển dụng lao động. Với những lao động mới tuyển dụng, doanh nghiệp cũng đã tiến hành các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt.

“Không chỉ may khẩu trang để tự phòng ngừa trong điều kiện khẩu trang khan hiếm như hiện nay, việc mà công ty ưu tiên là tuyên truyền, nâng cao nhận thức và cập nhật tin tức về dịch bệnh thường xuyên để người lao động nắm và có ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng… Công ty cũng đã chủ động làm việc với cơ quan y tế địa phương để thỏa thuận các giải pháp ứng cứu khi cần thiết…” - ông Lê Văn Châu - Trưởng phòng Nhân sự Công ty TNHH Fashion Garment Quảng Nam nói.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, sự chủ động của mỗi doanh nghiệp trong việc bảo vệ sức khỏe người lao động - một trong những tài sản lớn nhất của doanh nghiệp - thật sự là việc làm thiết thực, góp phần giảm áp lực lây lan dịch bệnh, bảo vệ cộng đồng trong “cuộc chiến” chống lại loại dịch bệnh nguy hiểm Covid-19.