Phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong doanh nghiệp: Nơi quyết liệt, nơi chưa đảm bảo

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công thương cùng các sở, ngành liên quan đã tổ chức đoàn công tác kiểm tra các biện pháp chống dịch của doanh nghiệp ở khu công nghiệp (KCN).

Đoàn kiểm tra nhắc nhở chủ doanh nghiệp về những quy định phòng chống dịch cần khắc phục tại nhà máy sản xuất. Ảnh: D.L

Ở KCN Bắc Chu Lai (Núi Thành), mỗi người trước khi vào cổng Công ty TNHH MTV Phát triển Kỹ thuật kính Ức Thịnh Việt Nam đều phải khai báo trên tờ khai y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn. Ông Jiang Zhi Bin - Tổng Giám đốc Công ty Ức Thịnh cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 2, công ty cho 53 lao động (LĐ) liên quan đến người có yếu tố dịch tễ hoặc đến từ vùng có người bị nhiễm bệnh nghỉ làm việc trong vòng 14 ngày, tự cách ly tại nhà. Còn 82 LĐ (trong đó có 7 quản lý, chuyên gia người Trung Quốc) được sắp xếp ở lại nơi làm việc trong vòng 15 ngày (kể từ ngày 1.8), trong điều kiện hoàn toàn cách ly với bên ngoài nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch.

Tại Công ty Moon Chang Vina (KCN Tam Thăng, Tam Kỳ), từ đầu đợt dịch bệnh thứ 2 xảy ra, công ty thực hiện nhiều biện pháp phòng dịch. Hơn 500 LĐ tại công ty trước khi quét vân tay chấm công đều bắt buộc phải sát khuẩn tay; tất cả nhân viên, công nhân đeo khẩu trang suốt quá trình làm việc. Tại cổng ra vào của công ty được trải thảm sát khuẩn đối với người và phương tiện ra vào. Khu vực nhà ăn tập thể của công ty được bố trí lại bàn ghế đảm bảo khoảng cách 2m giữa hai người ngồi. Công ty đã thực hiện kê khai y tế, sàng lọc và cho 8 người có liên quan đến vùng dịch nghỉ ở nhà tự cách ly 14 ngày.

Qua kiểm tra thực tế của đoàn công tác, các biện pháp phòng chống dịch bệnh ở các công ty may gặp nhiều khó khăn, do chuyền may được bố trí từ trước, không đảm bảo khoảng cách tối thiểu là 2m giữa người này với người kia. Tại Công ty Panko Tam Thăng hay Ducksan Vina (KCN Tam Thăng) lúc vào ca hay tan ca có rất đông LĐ cùng vào cổng, ở nhà xe. Hoặc lúc ăn trưa, nhiều LĐ cùng ăn nên khoảng cách an toàn không đảm bảo. Việc khai báo y tế với toàn bộ người LĐ vẫn chưa thực hiện, chưa kiểm soát xe tập thể đưa đón công nhân do có một số bộ phận tự hợp đồng xe ô tô đi làm việc... Dù các công ty trên đều trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn, đo thân nhiệt cho người LĐ nhưng trong môi trường làm việc còn nhiều nguy cơ, khiến việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 khó kiểm soát.

Ông Nguyễn Thanh Quang - Phó Giám đốc Sở Công thương, Trưởng đoàn kiểm tra nói: “Dịch bệnh đợt này rất phức tạp, nên việc nâng cao ý thức phòng chống, cũng như thực hiện nghiêm các quy định là yêu cầu cần thiết. Chúng tôi đã nhắc nhở doanh nghiệp những thiếu sót cần khắc phục, đồng thời có báo cáo kiến nghị UBND tỉnh một số vấn đề. Trước mắt cần có cơ quan chuyên môn và chức năng kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch tại cơ sở LĐ, KCN trên địa bàn tỉnh, từ đó hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp và có biện pháp xử lý hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc. Sở Y tế cần chủ trì, phối hợp với các đơn vị tiến hành đánh giá nguy cơ lây nhiễm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, từ đó có khuyến cáo tốt nhất đối với doanh nghiệp cũng như tham mưu Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh các biện pháp kiểm soát nguy cơ lây nhiễm trong môi trường LĐ ở nhà máy, xí nghiệp tốt hơn”.