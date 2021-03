Quanh chuyện chấm dứt lao động diện hợp đồng

Từ ngày 1.4, nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính TP.Hội An không trúng tuyển công chức trong kỳ thi cuối năm 2020 phải chấm dứt hợp đồng làm việc. Mặc dù, tinh giảm, sắp xếp lại vị trí, việc làm là chủ trương đúng nhưng vẫn khiến người lao động và đơn vị sử dụng lao động phân vân.

Ngoài chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định, cán bộ Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An còn đối mặt với mất việc làm do đơn vị sự nghiệp này suy giảm nguồn thu. Ảnh: V.LỘC

Khó cho người lao động

Ông N.N.Q. làm việc tại Phòng Văn hóa - thông tin TP.Hội An đã hơn 5 năm. Quê Tam Kỳ, nên mỗi sáng ông phải chạy xe máy hơn 40km ra Hội An làm việc. Tuy đường sá xa xôi, thu nhập không nhiều, nhưng với ông Q. được làm việc trong một cơ quan nhà nước vẫn là điều may mắn.

Kỳ thi tuyển công chức tỉnh cuối năm 2020, ông Q. không đạt, đồng nghĩa phải chấm dứt hợp đồng làm việc. “Vợ con biết tin cũng buồn, nhưng quy định như vậy biết làm sao được. Sắp tới tôi định xin vào một công ty nào đó ở khu công nghiệp” - ông Q. chia sẻ.

Theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, những trường hợp không đậu công chức trong kỳ thi vừa qua sẽ phải chấm dứt hợp đồng. Nội dung này cũng được Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhắc lại tại hội nghị tổng kết công tác ngành nội vụ năm 2020 diễn ra mới đây. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, dù tiếc nuối nhưng với những người đã gắn bó, cống hiến lâu nay không thi đậu cũng phải chia tay, nếu tiếp tục ký hợp đồng thì không đúng quy định.

Đợt thi công chức vừa qua, Phòng Văn hóa - thông tin TP.Hội An có 11 nhân viên hợp đồng dự thi nhưng chỉ có 3 người đậu biên chế. Nhiều người trong số bị trượt có thâm niên hơn 10 năm công tác, bây giờ phải tìm việc lại từ đầu.

Cũng bị chấm dứt hợp đồng sau ngày 1.4, nhưng ông N.T.D., nhân viên Phòng Quản lý đô thị TP.Hội An may mắn hơn vì có công ty gia đình. “Tôi sẽ về làm cho công ty nhà mình” - ông D. cho biết. Là kiến trúc sư nên ông D. có cơ hội và hướng đi riêng, dù vậy, với thời gian công tác khá lâu tại Phòng Quản lý đô thị, việc chấm dứt công việc với ông cũng không dễ dàng chút nào.

Ông Huỳnh Kim Sinh - Trưởng phòng Nội vụ TP.Hội An cho biết, sau đợt thi tuyển công chức toàn tỉnh vừa qua, dự kiến 87 trường hợp làm việc ở các cơ quan hành chính TP.Hội An sẽ chấm dứt hợp đồng vì thi trượt.

“Bây giờ không có giải pháp gì cả. Mình không thể ký hợp đồng tuyển dụng lại được vì sai quy định. Tuy nhiên, với một số đơn vị đặc thù, tinh thần của thành phố là cho phép sử dụng các nguồn thu từ phí, lệ phí… để hợp đồng khoán việc không thường xuyên” - ông Sinh nói.

Ông Sinh cũng cho rằng, việc chấm dứt hợp đồng thời điểm này rất ngặt cho người lao động vì lâu nay Hội An chủ yếu sống nhờ vào du lịch, nhưng nay đang trì trệ nên cơ hội tìm việc sau khi kết thúc hợp đồng tại các cơ quan nhà nước càng khó khăn hơn.

Tăng áp lực công việc

Trong số 13 phòng ban chuyên môn của TP.Hội An, hầu hết đều gặp tình trạng thiếu hụt nhân sự chuyên môn sau tinh giảm lao động hợp đồng. Ông Võ Hữu Dũng - Trưởng phòng Quản lý đô thị TP.Hội An thừa nhận, những ngày này tâm lý người bị chấm dứt hợp đồng rất nặng nề, công việc chểnh mảng, một số xin nghỉ phép chờ đến 1.4. “Thật sự bây giờ không biết làm sao, bởi công việc quản lý đô thị ở Hội An rất nhiều và phức tạp” - ông Dũng nói.

Trước đây đơn vị có 25 cán bộ, nhân viên, nhưng sau kỳ thi công chức chỉ còn 5 người. Tương tự, ông Vương Quốc Hòa - Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường (TN-MT) TP.Hội An cho biết, áp lực về công việc hiện rất cao. Trước tinh giảm, Phòng TN-MT có 19 cán bộ, nhân viên, tuy nhiên theo định biên hiện đơn vị chỉ còn 9, để đảm bảo tiến độ công việc, phòng phải tăng thêm nhiệm vụ cho từng người trong đơn vị.

Thực tế, không riêng gì Hội An, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đối diện khó khăn sau khi tinh giảm biên chế. Tại thị xã Điện Bàn, việc tinh giảm biên chế khiến số lượng công việc tại một số phòng ban bị dồn ứ.

Ông Trần Úc - Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho rằng, việc giao biên chế công chức đối với các huyện, thị xã, thành phố hiện còn mang tính bình quân, chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quy mô dân số, diện tích cũng như tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, trong khi khối lượng công việc ở Điện Bàn quá nhiều.

Đơn cử, chỉ riêng hồ sơ địa chính đất đai Điện Bàn đã chiếm số lượng khá lớn trong hồ sơ địa chính đất đai toàn tỉnh, chưa kể lĩnh vực quản lý dự án, rồi giấy phép xây dựng (mỗi năm khoảng 1.000 giấy phép)… trong khi biên chế cũng chỉ 112 người dẫn đến trễ hẹn hồ sơ đất đai có lúc lên đến 25%, cao nhất tỉnh. Một số ngành khác như Thanh tra, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên môi trường… đều thiếu người. “Vấn đề phân bổ biên chế của tỉnh tôi đã đề cập nhiều lần nhưng mấy năm nay vẫn chưa có giải pháp khắc phục” - ông Úc nói.

Sau kỳ thi tuyển công chức Điện Bàn đã thanh lý 35 hợp đồng lao động. Trong thời gian này các phòng ban phải tự phân chia công việc hỗ trợ lẫn nhau, về lâu dài tỉnh nên xem xét mở rộng định biên cho Điện Bàn nhằm đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc được thông suốt.