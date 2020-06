Xuất khẩu lao động gặp nhiều khó khăn

(QNO) - Sáng nay 19.6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì hội nghị triển khai công tác đưa người lao động (LĐ) đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020.

Hội nghị với sự tham gia đầy đủ các sở ngành, địa phương, doanh nghiệp. Ảnh: D.L

Mục tiêu đưa 1.800 LĐ đi làm việc ở nước ngoài

Mục tiêu giai đoạn 2019 - 2021, toàn tỉnh đưa hơn 5.300 LĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; trong đó năm 2019 là 1.500 LĐ (đã đạt được), 2020 là 1.800 LĐ, 2021 là 2.000 LĐ. Riêng năm 2020, đến thời điểm này tỉnh mới đưa được 244 LĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, gồm các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ. Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân cho 42 LĐ vay vốn với số tiền hơn 3,6 tỷ đồng.

Ông Lê Huy Tứ - Trưởng phòng Lao động - việc làm (Sở LĐ-TB&XH) đánh giá, cùng với mức thu nhập cao, ổn định, người LĐ đi làm việc ở nước ngoài, nhất là tại Nhật Bản, Hàn Quốc có cơ hội nâng cao kiến thức, kỹ năng, tay nghề, ngoại ngữ, kinh nghiệm, tác phong công nghiệp. Sau khi về nước, LĐ tham gia vào lực lượng LĐ chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phần lớn LĐ của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài đều tuân thủ pháp luật của nước sở tại.

Theo ông Tứ, các địa phương Quế Sơn, Thăng Bình, Đại Lộc, Tiên Phước, Phú Ninh, Hiệp Đức, Núi Thành... có số lượng LĐ đi làm việc ở nước ngoài cao; các huyện Nam Trà My, Tây Giang có những chuyển biến tích cực trong công tác đưa người LĐ đi làm việc ở các thị trường như Ả rập Xê út, Đài Loan. Tuy nhiên, năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên trong 6 tháng đầu năm chỉ có 244 người đi làm việc ở nước ngoài. Con số này quá thấp so với chỉ tiêu 1.800 LĐ, có lẽ chỉ tiêu khó đạt được.

Nhiều khó khăn

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Huỳnh Tấn Triều cho biết, công tác xuất khẩu LĐ còn nhiều khó khăn. Có thể kể đến như cấp ủy, chính quyền một số nơi chưa xác định công tác đưa người LĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là một nhiệm vụ, giải pháp quan trọng tác động trực tiếp, hiệu quả, góp phần thực hiện các mục tiêu giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, tăng thu nhập, nâng cao mức sống người dân. Nhiều khó khăn, vướng mắc phát sinh chưa được tháo gỡ kịp thời nên làm ảnh hưởng đến việc đưa LĐ đi làm việc ở nước ngoài.

Ngoài ra, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người LĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chưa phối hợp tốt với các địa phương để tổ chức các hoạt động tư vấn, tuyển chọn LĐ. Chưa có chính sách hỗ trợ để khuyến khích, thu hút người LĐ; cung cấp thông tin chưa đầy đủ, rõ ràng; mức thu phí cao nên kết quả tuyển chọn LĐ đạt rất thấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu cần thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy công tác xuất khẩu LĐ. Ảnh: D.L

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho biết, chủ trương đưa LĐ đi làm việc ở nước ngoài là phù hợp, góp phần giảm nghèo hiệu quả. Tuy nhiên, việc thông tin tuyên truyền còn hạn chế, người LĐ còn băn khoăn, chưa mạnh dạn. Công tác đào tạo nâng cao tay nghề, ngoại ngữ thiếu đồng bộ, chưa chặt chẽ. Doanh nghiệp thu phí còn cao, cung cấp thông tin chưa chính xác. Quy định đã ban hành nhưng chưa triển khai được trong thực tế...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân khẳng định, thời gian còn lại của năm 2020 phải thực hiện mục tiêu kép là kiểm soát tốt dịch bệnh nhưng phải thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Vì thế, các giải pháp phải được thực hiện bằng quyết tâm cao nhất của cả hệ thống chính trị.