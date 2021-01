ABBank tặng 11.200 cây xanh cho người dân Tây Giang

(QNO) - Ngày 16 và 17.1, tại thôn Cr’toonh, xã A Vương (Tây Giang), Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và môi trường) phối hợp Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), Hội LHPN tỉnh Quảng Nam, Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND huyện Tây Giang tổ chức chương trình Tết An Bình 2021 với chủ đề “Xanh An Bình - Xanh Việt Nam”.

Chương trình Tết An Bình là hoạt động từ thiện thường niên của ABBank với mục đích mang tết đến với đồng bào nghèo trên khắp cả nước và đây là năm thứ 12 triển khai. Năm nay còn diễn ra hoạt động trồng cây chống sạt lở, cải thiện sinh kế cho người dân Tây Giang - nơi vừa chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai; đồng thời mang tính tiên phong trong việc thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về việc trồng 1 tỷ cây xanh cho Việt Nam.

Chương trình đã trao tặng 11.200 cây xanh gồm keo, lim xanh, quế (thuộc danh mục cây trồng phòng hộ, chống xói mòn, sạt lở đất) cho 10 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại 3 xã Lăng, A Vương, Ch’Ơm của Tây Giang. Ngoài ra trao tặng hơn 160 suất quà tết cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện.