Hội An “mạnh tay” phân loại rác thải tại nguồn

(QNO) - TP.Hội An đang nỗ lực vận động các hộ gia đình phân loại rác thải tại nguồn, kiên quyết không thu gom đối với những trường hợp không phân loại rác đúng quy định. Đây là chủ trương quyết liệt để giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường.

Phụ nữ Hội An phân loại rác thải bán cho các chủ ve chai. Ảnh: VINH HẢI

Đưa vào tiêu chí thi đua

Mặc dù nhà hàng đã ngừng hoạt động từ hơn một tháng qua do dịch Covid-19 nhưng ngày nào bà Trần Thu An (khối phố An Định, phường Minh An, Hội An) cũng dậy sớm để phân loại rác thải sinh hoạt, mang ra đường đúng giờ thu gom quy định. “Dù rác bây giờ ít hơn lúc trước nhưng từng chai nước ngọt, hộp đựng thức ăn mua về hay cả cái que kem cũng phân loại rõ ràng để người ta dễ thu gom, xử lý” - bà An nói.

Bắt đầu từ tháng 9.2012 đến nay, 100% hộ gia đình ở 8 tổ dân phố của khối phố An Định đều phân loại rác thải tại nguồn. Để đạt được tỷ lệ này, Chi hội phụ nữ khối phố thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn về phân loại rác cho hội viên, thông qua đó cung cấp đầy đủ thông tin về 3 nhóm rác thải phân loại tại gia đình gồm rác dễ phân hủy, rác khó phân hủy và rác tái chế.

Hoạt động phân loại rác tại chợ Hội An. Ảnh: VINH HẢI

Bà Nguyễn Thị Bình - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khối phố An Định chia sẻ, sau khi được tập huấn, chị em khối phố đã đến từng hộ gia đình, hộ kinh doanh trên địa bàn tuyên truyền, vận động. Đồng thời hướng dẫn loại rác nào dễ phân hủy, khó phân hủy; nếu có thể tái chế tái sử dụng thì quyên góp để tạo quỹ giúp đỡ chị em có hoàn cảnh khó khăn.

“Chi bộ khối phố kiểm tra việc chấp hành phân loại rác, thường xuyên nhắc nhở và tái hướng dẫn đối với những trường hợp vi phạm. Công tác phân loại rác tại nguồn là một trong những chỉ tiêu thi đua để đánh giá xếp loại hàng năm ở từng tổ dân phố, khối phố trên địa bàn” - bà Bình nói.

Không thu gom nếu chưa phân loại

Ông Nguyễn Thanh Đông - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công trình công cộng Hội An cho biết, một số xã, phường trên địa bàn thực hiện khá tốt công tác phân loại rác thải tại nguồn như Tân An, Cẩm Nam... với số hộ thực hiện chiếm tỷ lệ cao. Trong đó, các cấp hội phụ nữ đóng vai trò rất quan trọng trong việc vận động thực hiện. Phần lớn rác tái chế đã được phân loại và bán ve chai; một lượng nhỏ rác dễ phân hủy được xử lý tại nhà như ủ rác để làm phân bón, đào hố chôn rác tạo nguồn dinh dưỡng cho đất.

“Tuy vậy, một số địa phương thực hiện chưa tốt việc phân loại, vẫn còn tình trạng người dân đưa rác thải ra ngoài không đúng giờ hoặc ngày thu gom, đặt rác chưa đúng vị trí theo quy định, để rác trên vỉa hè, dưới lòng đường theo thói quen lâu nay gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường” - ông Đông nói.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác phân loại rác thải tại nguồn, hiện UBND các xã, phường đang tiếp tục vận động các hộ dân chưa đăng ký thu gom rác thải phải đăng ký phân loại, xử lý rác theo quy định của thành phố. Thành lập tổ tuyên truyền, kiểm tra, giám sát rác thải tại mỗi địa phương để thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra công tác phân loại, nhắc nhở người dân đưa rác đúng ngày giờ, để rác đúng vị trí theo quy định. Nhất là các khu vực có tỷ lệ hộ dân thực hiện phân loại rác thải thấp, thường xuyên ứ đọng rác do không phân loại, bị từ chối thu gom. Cùng với đó, thời kịp phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vứt rác bừa bãi theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, địa phương khuyến khích người dân thực hiện tái chế, tái sử dụng rác thải cũng như tự xử lý rác dễ phân hủy tại nhà để giảm khối lượng rác thải, giảm tải cho nhà máy xử lý rác thải, giảm chi phí xử lý rác thải của thành phố cũng như giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Cạnh đó là khen thưởng cho các thôn, khối phố thực hiện tốt công tác trên cũng như có chế tài xử phạt, thông báo trên loa phát thanh của xã, phường đối với các trường hợp cố tình không thực hiện theo chủ trương.

“Các địa phương có tổ tự quản thu gom rác thải cần tăng cường nhắc nhở, hướng dẫn phân loại trước khi đưa rác lên xe thu gom rác. Phải vận động các hộ gia đình tiếp tục đăng ký phân loại rác thải tại nguồn, kiên quyết không thu gom đối với những trường hợp không phân loại đúng” - ông Sơn khẳng định.