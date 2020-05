Nhiều khu vực ở Núi Thành thiếu nước sinh hoạt

Trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt, nắng nóng kéo dài, nhiều nơi tại huyện Núi Thành xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Địa phương đang kiến nghị, đề xuất cơ quan chức năng cấp trên có giải pháp giải quyết tình trạng này…

Nhiều công trình cấp nước ở Núi Thành có công suất nhỏ và xuống cấp, không còn đủ khả năng cung ứng nước sinh hoạt cho người dân. Ảnh: VĂN PHIN

Chúng tôi có mặt tại thôn Diêm Phổ (xã Tam Anh Nam) vào một buổi trưa tháng 5 nắng nóng gay gắt và chứng kiến nỗi khổ của người dân vì thiếu nước sinh hoạt. Chị Trần Thị Ngọc Bích - người dân thôn Diêm Phổ phân trần: “Thiếu nước sạch sinh hoạt, chúng tôi phải phải dùng xe máy đi hơn cây số đến nơi khác chở nước về để nấu ăn, thêm vào đó phải dùng nước bình để sinh hoạt, nên tốn kém, vất vả”. Ông Châu Ngọc Cường - Trưởng thôn Diêm Phổ chia sẻ: “Trước đây, các hộ dân khu vực chợ thôn Diêm Phổ sử dụng nước sạch từ công trình cung cấp nước do tổ chức Đông Tây hội ngộ tài trợ, nhưng đến nay công trình không còn phát huy tác dụng nên nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt”.

Tại các thôn Bích Ngô, Bích Nam, Thạch Kiểu (xã Tam Xuân 2) tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt cũng đang diễn ra. Tại đây còn có 318 hộ dân phải sử dụng nguồn nước chưa đảm bảo vệ sinh từ các giếng đào, giếng khoan.

Ông Nguyễn Cao Bồng - người dân thôn Bích Nam nói: “Thôn Bích Nam có 218 hộ dân đang thiếu nước sạch sinh hoạt, phải sử dụng nguồn nước từ các giếng đào, giếng khoan bị ô nhiễm. Công ty cấp thoát nước và Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam được giao triển khai xây dựng hệ thống cung cấp nước sinh hoạt ở đây nhưng đến nay vẫn chưa xong”.

Huyện Núi Thành có 17 xã, thị trấn với hơn 140 nghìn dân. Tính đến thời điểm này, toàn huyện đã xây dựng và đưa vào sử dụng 20 công trình cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân. Tuy trên địa bàn huyện có nhiều công trình cung cấp nước sinh hoạt như vậy, nhưng việc phát huy hiệu quả trong thời điểm hiện tại là rất thấp.

Bà Bùi Thị Hồng - Phó Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện Núi Thành cho biết, xã Tam Mỹ Đông là địa phương có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt trầm trọng do các bể nước đã xuống cấp. Tại xã Tam Hiệp, khu vực thôn Phái Nhơn, Gò Đồng (thôn Vân Trai), thôn Thọ Khương, Vĩnh Đại, Mỹ Bình, Vân Thạch có nguy cơ thiếu nước.

Trên địa bàn xã Tam Tiến, một số khu vực bị nhiễm phèn, nhiễm mặn nên có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt cao như khu tái định cư Hà Quang (thôn Hà Lộc); xã Tam Nghĩa, khu vực thiếu nước sinh hoạt vào mùa nắng gồm thôn Long Bình, Tịch Tây, Long Phú, Đông Yên.

Ở xã Tam Giang có những khu vực thường xuyên thiếu nước sinh hoạt vào mùa nắng như khu vực thôn Đông An, khu vực tổ 8 (thôn Hòa An), khu vực Đồng Rớ (thôn Đông Xuân); còn xã Tam Hòa có khu vực thôn Hòa Bình và tổ 6, thôn Bình An. Riêng xã đảo Tam Hải, có khoảng 171 hộ dân tại thôn Long Thạnh Tây và xóm Chùa (thôn Xuân Mỹ) cũng đang nằm trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt.

Ông Trương Văn Trung - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Núi Thành cho hay, hiện nay các địa phương trên địa bàn huyện hầu hết sử dụng nguồn cấp nước sạch từ các bể chứa nước thời Đông Tây hội ngộ tài trợ, công suất thiết kế của các công trình này nhỏ, đến nay đã xuống cấp, không đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân. UBND huyện Núi Thành đang đề nghị Sở Tài nguyên và môi trường quan tâm tạo điều kiện đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước để đáp ứng nhu cầu về nước sinh hoạt cho nhân dân.