Quản lý, sử dụng hợp lý nguồn nước

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm việc tại Quảng Nam

X.HIẾU - Q.THÀNH | 05/07/2020 - 15:10

(QNO) - Sáng nay 5.7, đoàn công tác của Quốc hội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam và Công ty CP Thủy điện A Vương về an ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ đập trên địa bàn tỉnh.