Trại nuôi gà Văn Học lại gây ô nhiễm môi trường

(QNO) - Người dân thôn An Thọ (xã Tam An, Phú Ninh) vừa đã có đơn thư gửi Báo Quảng Nam phản ánh việc trang trại nuôi gà Văn Học (do ông Nguyễn Văn Học làm chủ) gây mùi hôi thối và xả nước thải trực tiếp ra môi trường.

Trang trại nuôi gà Văn Học gây mùi hôi thối khiến cuộc sống người dân thôn An Thọ (xã Tam An) bị ảnh hưởng trong nhiều năm nay. Ảnh: Đ. Q

Sáng nay 30.6, hàng chục người dân ở thôn An Thọ lại có mặt tại khu vực trang trại nuôi gà Văn Học để phản ứng việc trang trại này chăn nuôi không đảm bảo vệ sinh gây mùi hôi thối khiến mọi sinh hoạt hằng ngày cũng như sức khỏe của người dân địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo ông Huỳnh Quang Thọ (thôn An Thọ), hằng ngày, từ khoảng 10 giờ sáng đến đêm tối, mùi phân gà, mùi bột thức ăn theo gió tỏa khắp các khu dân cư lân cận trang trại gà. Mùi hôi này nồng nặc khiến nhiều nhà phải đóng cửa.

"Cả ngày phải đóng cửa vì không thể chịu nổi mùi xú uế này. Mùa hè, trời thì nắng nóng, chúng tôi muốn mở cửa cho thông thoáng thì mùi hôi xộc vào nhà, nhiều khi muốn nôn mửa. Khổ nhất là đến bữa ăn, không ai ăn cho ngon miệng nổi" - ông Thọ bức xúc.

Cũng theo ông Thọ, việc trang trại gà Văn Học gây mùi hôi thối đã diễn ra từ nhiều năm nay. Người dân nhiều lần kiến nghị vụ việc trong các buổi tiếp xúc cử tri nhưng vẫn chưa thấy chính quyền các cấp giải quyết rốt ráo. "Chúng tôi lớn tuổi, muốn có chút không khí trong lành cũng không được. Còn lứa con cháu chúng tôi ở đây cứ hít thở mãi mùi xú uế này cả mấy năm nay thì làm sao tránh được bệnh tật?" - ông Thọ lo lắng.

Người dân phản ánh trang trại nuôi gà xả thải trực tiếp vào mương tưới tiêu thủy lợi gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Đ. Q

Người dân An Thọ cũng tố cáo việc trang trại gà Văn Học xả trực tiếp nước thải ra cánh đồng liền kề trang trại. Cụ thể, trang trại này đã cho lắp đặt các ống dẫn ngầm từ bên trong trang trại nối ra với mương tưới tiêu thủy lợi, phía tường bao của trại cũng khoét lỗ để nối ống dẫn xả thải ra mương tưới tiêu.

"Vào đêm tối, trang trại gà của ông Học lại xả nhiều hơn, nối thêm ống để xả cho nhanh. Tôi không biết quy trình xử lý nước thải của trang trại gà này xử lý theo cách nào, có đạt chuẩn hay không nhưng nước thải bọt trắng xóa, có mùi hôi, đổ trực tiếp hết ra mương nên ô nhiễm môi trường là chắc chắn. Nhiều ruộng lúa ở vùng này vì thế mà sản xuất không hiệu quả" - ông Cao Văn Diệp cho biết.

Một ống xả nước thải ra mương tưới tiêu nối từ bên trong trang trại nuôi gà Văn Học ra bên ngoài. Ảnh: Đ.Q

Đồng thời, người dân thôn An Thọ phản ánh một đoạn tường rào của trang trại này bị nứt, nghiêng vẹo gây nguy hiểm cho người đi đường.

Ông Huỳnh Quang Thọ kiến nghị: "Chính quyền phải làm sao để di dời trang trại gà Văn Học đi nơi khác chứ không thể để nó tồn tại trong khu dân cư như thế này được. Đã 4 năm nay, 200 hộ dân nơi này phải sống trong cảnh khổ sở vì mùi phân gà hôi thối rồi".

Tường rào trang trại xuống cấp có nguy cơ gây ra tai nạn cho người dân đi đường. Ảnh: Đ. Q

Ngay trong sáng nay, đoàn kiểm tra do UBND xã Tam An cùng một số ngành chức năng của huyện Phú Ninh đã xuống làm việc với chủ trang trại nuôi gà Văn Học về các kiến nghị của người dân địa phương. Tuy nhiên, kết quả vè cuộc làm việc của ngành chức năng huyện Phú Ninh vẫn chưa đưa ra kết luận cũng như thootn báo với người dân về việc xử lý các kiến nghị của họ.

Báo Quảng Nam sẽ tiếp tục thông tin.