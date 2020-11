(QNO) - Tối 22.11, tại địa điểm 57 Lê Lợi (TP.Hội An) diễn ra cuộc triển lãm... phế thải do nhóm người yêu môi trường tại Hội An tổ chức, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước tham gia.

Nhóm người yêu môi trường thực hiện triển lãm. Ảnh: H.T

Xuất phát từ tình trạng rác thải trôi nổi ở các bãi biển tại Hội An và Duy Xuyên, anh Nguyễn Quốc Dân (trú TP.Hội An) đã khởi xướng công việc thu gom dép phế thải từ tháng 3.2020 và đến nay thu hút hàng trăm người, bao gồm cả du khách nước ngoài đồng hành.

Những chiếc áo mưa tiện lợi trôi nổi trên biển được gom nhặt phục vụ triển lãm. Ảnh: H.T

Triển lãm giới thiệu gần 1.000 đôi dép, áo mưa... được thu nhặt từ các bãi biển và sẽ duy trì việc trưng bày trong thời gian tới. Sự kiện góp phần lan tỏa thông điệp về việc chung tay bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức của người dân về hiểm họa của rác thải nhựa.

Một chiếc chiếu trôi tấp vào bờ biển được mang về giặt sạch và trở nên hữu dụng. Ảnh: H.T

Khung cảnh buổi triển lãm. Ảnh: H.T