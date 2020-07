Vụ trại gà Văn Học gây ô nhiễm: UBND huyện Phú Ninh đang hỗ trợ di dời

Trại nuôi gà Văn Học lại gây ô nhiễm môi trường

ĐOÀN ĐẠO - HỒ QUÂN | 30/06/2020 - 17:34

(QNO) - Người dân thôn An Thọ (xã Tam An, Phú Ninh) vừa có đơn thư gửi Báo Quảng Nam phản ánh trang trại nuôi gà Văn Học (do ông Nguyễn Văn Học làm chủ) gây mùi hôi thối và xả nước thải trực tiếp ra môi trường.