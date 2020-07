Bất động sản Quảng Nam giảm giá: Nhà đầu tư đón đầu cơ hội

Ngay giữa năm 2019, thị trường bất động sản (BĐS) Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc đã trầm lắng, khi dịch Covid-19 xảy ra, giá đất nền nơi đây giảm sâu 30 – 40% và có dấu hiệu chạm đáy. Tuy nhiên, đây là thời điểm để các nhà đầu tư săn tìm cơ hội.

Phối cảnh Khu đô thị Ngọc Dương Riverside của Tập đoàn Đất Quảng đầu tư dọc sông Cổ Cò, quy mô 19,5ha, tổng mức đầu tư 185 tỷ đồng từ 2018 - 2019. Ảnh: V.S

Hết “nóng” lại “lạnh”

Sở hữu vị trí “vàng” khi nằm giữa TP.Đà Nẵng - Đô thị cổ Hội An, Khu đô thị mới (KĐTM) Điện Nam - Điện Ngọc (Điện Bàn) được tỉnh quy hoạch hàng chục khu đô thị sinh thái hiện đại cùng các trung tâm giáo dục chất lượng cao, dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp. Đặc biệt là chuỗi đô thị ven sông Cổ Cỏ đang hình thành với việc khơi thông dòng chảy phát triển du lịch Hội An - Đà Nẵng.

Chính vì vậy, thị trường BĐS khu vực này có thời điểm “sốt” cực đỉnh. Số lượng giao dịch đất nền từ năm 2017 đến giữa năm 2019 tại KĐTM cao nhất khu vực, thu hút nhiều nhà đầu tư trong nước, nhất là từ Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. Thế nhưng, từ giữa năm 2019, thị trường BĐS nơi đây chững lại và trầm lắng. Năm 2019 thị trường BĐS Quảng Nam chứng kiến cuộc tranh chấp kéo dài giữa Tập đoàn BĐS Hoàng Nhất Nam (Nhất Nam Land) và Tập đoàn BĐS Bách Đạt chung quanh các dự án KĐTM Điện Nam - Điện Ngọc.

Đặc biệt, khi dịch Covid-19 xảy ra, hầu hết sàn giao dịch BĐS tại đây đều đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng. Hệ thống ngân hàng, các doanh nghiệp và cả nhà đầu tư chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Nguyên nhân thị trường BĐS hết “sốt nóng” lại “lạnh” xuất phát từ việc các chủ đầu tư dự án yếu kém, vi phạm cam kết.

Ngoài ra, phải kể đến năng lực quản lý nhà nước của địa phương còn nhiều bất cập, dẫn đến hệ lụy xấu mà khách hàng phải gánh chịu. Nhiều khách hàng lớn từ Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh quay lưng với thị trường BĐS Quảng Nam. Hàng chục dự án ven sông Cổ Cò được đầu tư vốn lớn, đủ điều kiện để bán hoặc huy động vốn nhưng vẫn chưa thể tung sản phẩm BĐS, nhiều doanh nghiệp loay hoay cầm cự chờ thị trường BĐS ấm lại…

Cơ hội bắt đáy

Không phải ngẫu nhiên chu kỳ BĐS lên hay xuống. Cũng không phải bỗng dưng nơi này đóng băng, nơi kia lại nóng sốt. Phần lớn đều ảnh hưởng từ những chính sách Nhà nước ban hành để điều tiết thị trường. Chẳng hạn, năm 2010, trước thời điểm BĐS đóng băng (giai đoạn 2011 - 2013), Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng siết dư nợ cho vay, đồng thời tăng lãi cho vay trên 20% khi nợ xấu trong lĩnh vực này quá lớn.

Không vay vốn được nên không thể đầu tư hay mua sử dụng BĐS. Dòng tiền đổ vào BĐS yếu khiến thị trường đi xuống. Đến khi lãi suất cho vay của ngân hàng thấp, thị trường BĐS mới được hồi phục. Nói cách khác, chu kỳ BĐS phụ thuộc rất lớn đến sự điều tiết của Nhà nước. Do vậy, muốn đầu tư BĐS hiệu quả phải nắm bắt chính sách, chủ trương của Nhà nước.

Thời gian qua, Quảng Nam đã có nhiều động thái quyết liệt xử lý nghiêm các sai phạm về sử dụng đất đai, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, phân lô bán nền trái quy định pháp luật, nhằm đảm bảo minh bạch thông tin thị trường, ngăn chặn các hiện tượng lừa đảo, đầu cơ thổi giá BĐS... Thực tế này đã giúp các nhà đầu tư cảm thấy an tâm vào môi trường đầu tư của địa phương.

Mới đây, HĐND tỉnh Quảng Nam đã ban hành nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư các dự án phát triển đô thị, tập trung chủ yếu ở Điện Bàn. Những chủ đầu tư uy tín, chuyên nghiệp như Công ty CP Vinaconex 25, Công ty CP Đầu tư xây dựng 501, Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng, Công ty CP Giao thông vận tải Quảng Nam… đã tập trung mọi nguồn lực, giải tỏa mặt bằng, xây dựng hạ tầng hoàn thiện để cung cấp những sản phẩm BĐS chất lượng, giá vừa phải, đảm bảo pháp lý, mang lại giá trị cho khách hàng.

Ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam cho rằng, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nhất định khiến giá nhà đất cả nước đã giảm từ 30 - 35% so cùng kỳ 5 năm trước và có dấu hiệu chạm đáy. Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch BĐS cũng giảm từ 63 - 73% so cùng kỳ năm trước. Đây lại là cơ hội cho các nhà đầu tư uy tín đón đầu thị trường thời hậu khủng khoảng, nhất là thị trường BĐS Quảng Nam và Đà Nẵng đang giảm giá 30 - 40% so cùng kỳ năm trước và khó giảm sâu thêm.

“Chúng tôi tin tưởng, thị trường BĐS sẽ sôi động trở lại trong thời gian tới đúng với giá trị thực của nó, khai phóng tiềm năng phát triển của khu vực. Việc quy hoạch xây dựng chuỗi đô thị ven sông Cổ Cỏ chắc chắn sẽ là động lực phát triển thị trường BĐS Quảng Nam và Đà Nẵng trong tương lai gần” - ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đất Quảng nhận định.