Bất động sản ven đô: Mở ra cơ hội đầu tư và an cư bền vững

(QNO) - Theo Hội môi giới Bất động sản Việt Nam, trong 2-3 năm qua, thị trường bất động sản ven đô có mức tăng trưởng ấn tượng cả về nguồn cung lẫn tính thanh khoản, đặc biệt là các phân khúc nhà ở, du lịch nghỉ dưỡng và KCN.

Có thể thấy, tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, tốc độ gia tăng dân số rất đáng kể, trong khi quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm. Chính vì thế, bất động sản ven đô đã lên ngôi, giải quyết nhu cầu thực của thị trường.

Quỹ đất liền kề khu công nghiệp phía Nam TP.Đà Nẵng.

Bất động sản ven đô: Tiềm năng cũ, cơ hội mới

Theo các chuyên gia, phân khúc này hội tụ các yếu tố để trở thành một kênh sinh lời tốt, mang đến dòng tiền ổn định và an toàn cho nhà đầu tư. Bất động sản ven đô chiếm lợi thế nhờ quỹ đất còn lớn, có không gian sống và sinh hoạt rộng rãi, thân thiện với môi trường, giá cả lại hợp lý.

Thêm vào đó, hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng phát triển, vấn đề di chuyển, đi lại từ ven đô đến nội thành tương đối thuận lợi, hạn chế được các nạn tắt đường, ngập úng và ô nhiễm khói bụi. Đây là xu hướng mà các nhà đầu tư lớn đang quan tâm, đồng thời là nguyên nhân đưa dự án ven đô phát triển mạnh mẽ.

Tại TP.Đà Nẵng, xu hướng dịch chuyển về vùng ven phổ biến từ cuối năm 2018, nguyên nhân chủ yếu là do mức giá trung tâm thành phố tăng chóng mặt. Nhà đầu tư ít tiềm lực không có cơ hội để tiếp cận mức giá quá cao này. Do đó, tiềm năng bất động sản ven đô Đà Nẵng đã được khai thác triệt để.

Điển hình, ở khu vực phía Nam Đà Nẵng kéo dài đến phố cổ Hội An, nhiều dự án lớn đã mọc lên và thu hút đầu tư mạnh mẽ. Trong đó, nổi bật là dự án The Dien Nam Village – Phân khu Rico Center.

Đa dạng tiện ích

Dự án nằm liền kề KCN Điện Nam – Điện Ngọc (TX.Điên Bàn, tỉnh Quảng Nam), sở hữu nguồn lao động lên đến 30.000 người, phù hợp để đầu tư nhà ở, kinh doanh dịch vụ, cho thuê kho vận... Bên cạnh đó, dự án còn thuộc chuỗi đại đô thị ven sông Cổ Cò, kết nối cung đường du lịch Đà Nẵng – Hội An, vô cùng thuận lợi để phát triển các loại hình thương mại - dịch vụ, du lịch và nghỉ dưỡng.

Rico Center chính là phân khu tâm huyết của chủ đầu tư Công ty TNHH Bất động sản Châu Âu (EU Land) kết hợp cùng Công ty Phúc Đại Việt, H&H Land Group và Phúc Thịnh Khang đồng phát triển.

Phân khu sẽ mở ra cơ hội an cư và đầu tư hiệu quả, với mức giá cam kết chỉ dưới 1 tỉ đồng/sản phẩm. Với mức giá này, các nhà đầu tư chiến lược hoàn toàn có thể thấy được tính bền vững của dòng tiền và sự tăng trưởng tốt trong nay mai.

Phân khu Rico Center sẽ mang lại một môi trường sống trong lành, với mật độ cây xanh lên đến 80%. Bên cạnh đó, chủ sở hữu còn được tận hưởng đầy đủ các tiện ích nội khu từ trung đến cao cấp như công viên cây xanh, tuyến số shophouse, trung tâm thương mại, nhà thể thao...

Tương lai đô thị The Dien Nam Village – Phân khu Rico Center.

Các tiện ích ngoại khu kết nối nhanh chóng đến Bệnh viện Vĩnh Đức, Bệnh viện Đa khoa Điện Ngọc, chợ Điện Nam Trung, trường THCS Lương Thế Vinh, bãi tắm Hà My, sân golf Montgomerie Links, BRG... và chuỗi nhà hàng, khách sạn năm sao dọc bãi biển Non nước đến An Bàng.

Theo định hướng phát triển từ chủ đầu tư, phân khu Rico Center sẽ khớp nối với đại lộ 33m và các dự án lân cận tạo nên hệ thống kiến trúc đồng bộ trong quy hoạch của khu vực P.Điện Nam, tạo dấu ấn phát triển đô thị, hạ tầng, kinh tế toàn diện cho khu vực phía Nam Đà Nẵng.

Dự kiến, phân khu sẽ được ra mắt vào đầu tháng 1.2021. Đây là thời cơ để các nhà đầu tư đón đầu xu hướng, sở hữu sản phẩm bất động sản ven đô và liền kề KCN với mức giá chỉ từ dưới 1 tỉ đồng/sản phẩm. Theo đánh giá từ các chuyên gia, mức giá này hoàn toàn phù hợp với những tiềm năng mà dự án đang sở hữu.