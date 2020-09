Có tiền nhàn rỗi lúc này đầu tư bất động sản ở khu vực nào?

(QNO) - "Không nên bỏ trứng vào một giỏ" hay "nóng sốt bán ra, trầm lắng gom vào"...là những cách mà nhiều chuyên gia trong ngành “mách nước” cho nhà đầu tư (NĐT) khi tham gia thị trường BĐS. Dĩ nhiên, những NĐT này phải có sự am hiểu thị trường.

Trong một diễn đàn về đầu tư bất động sản mới đây, chuyên gia tài chính Đinh Thế Hiển (TP.Hồ Chí Minh) đã có những chia sẻ xung quanh cách đầu tư của NĐT BĐS trong bối cảnh thị trường khó khăn. Theo vị chuyên gia này, với những NĐT có kinh nghiệm, xác định đầu tư lâu dài thì họ sẽ mua vào lúc thị trường đang xuống, chờ đợi và bán ra lúc thị trường tốt lên. Còn ngược lại, các NĐT lướt sóng thì thường mua vào lúc thị trường đang lên. Tuy vậy, việc thành công của các NĐT lướt sóng rất hiếm trên thị trường. Theo ông Hiển, với bối cảnh thị trường BĐS như hiện nay rất khó để đầu tư lướt sóng.

Chuyên gia tài chính Đinh Thế Hiển

Vị chuyên gia này cho rằng, nếu có tiền vốn nhàn rỗi thì tiến về vùng lân cận để tìm kiếm các BĐS giá mềm trên dưới 1 tỉ đồng/sản phẩm là điều hợp lý ở thời điểm này. Tu vậy, người mua nên nhắm đến các khu vực mà có cơ sở về dân cư sinh sống, có tốc độ đô thị hóa cao.

"Thị trường BĐS hiện nay đang đứng trong thế phân vân. Đầu tư vào BĐS đều có 2 xu thế là tâm lý và giá cả. BĐS hiện nay nếu là do Covid-19 thì không sợ vì dịch bệnh có thể qua, còn phát triển BĐS tầm nhìn từ 5-10 năm thì không đáng lo ngại do dịch. NĐT dài hạn họ vẫn xuống tiền và chờ đợi thị trường tốt lên", ông Hiển nhấn mạnh.

Chia sẻ trên truyền thông trước đó, chuyên gia tài chính – ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, hiện nay, hầu hết các thị trường đang gặp khó khăn bởi dịch Covid-19 đã làm rớt giá nhiều tài sản như cổ phiếu, BĐS… do đó, hiện tại nếu NĐT nào có lượng tiền mặt dự trữ lớn sẽ có rất nhiều cơ hội đầu tư. Tuy nhiên, NĐT cần nhạy bén quan sát, nghiên cứu kỹ thị trường để có thể mua được những tài sản tốt, tài sản có tiềm năng sinh lời cao khi dịch bệnh đi qua.

NĐT cần lưu ý, trong đầu tư thông thường có 3 mục tiêu chính là tính an toàn, khả năng sinh lời và có tính thanh khoản cao. Như vậy, trong bối cảnh bất ổn như hiện nay, NĐT cần căn cứ hài hòa 3 mục tiêu chính đó để lựa chọn kênh đầu tư nào cho hợp lý. Đặc biệt, NĐT không nên đầu tư theo kiểu "bỏ tất cả trứng vào một giỏ", mà nên có sự tính toán phân bổ trong đầu tư. Khi thấy rủi ro tăng lên ở kênh nào, cần chuyển hướng đầu tư sang kênh khác có tính an toàn cao hơn.

"Đối với kênh BĐS, có một nguyên tắc trong đầu tư BĐS là "nóng sốt bán ra, trầm lắng gom vào", bởi vậy đối với những NĐT có nguồn tài chính lớn có thể cân nhắc đầu tư, nhưng để thành công đòi hỏi NĐT phải có khả năng, tư duy nhạy bén để nắm bắt được thị trường vào thời điểm "vàng"", ông Hiếu nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Khánh Duy, Giám đốc bộ phận Kinh doanh Nhà ở, Savills Việt Nam cho hay, lúc thị trường biến động lại chính là cơ hội cho những NĐT trường vốn, đổ tiền gom BĐS để chờ đợi trong trung dài hạn.

Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu

Khi thị trường đi xuống, đa số các nhà phát triển BĐS đều sẽ giữ tâm lý thận trọng do tâm lý không chắc chắn về thị trường, còn các nhóm hay cá nhân đầu tư sẽ khá e dè do việc mua bán tài sản hay dự án đều phải cần một nguồn vốn lớn. Cũng có không ít bộ phận các đơn vị chủ đầu tư phải bán tháo bớt tài sản và các danh mục đầu tư của mình do thua lỗ trong kinh doanh.

"Thời điểm khó khăn này, từ một góc nhìn khác, lại là cơ hôi rất tốt cho các doanh nghiệp hay cá nhân có khả năng tài chính tốt, có nhiều kinh nghiệm trong việc đầu tư BĐS không chỉ trong và ngoài nước. Với những chính sách và chủ trương thiết thực nhằm trải thảm đỏ cho các doanh nghiệp của Chính phủ Việt Nam, đây có thể coi là thời điểm vàng dành cho các thương vụ mua bán và sát nhập cho các dự án BĐS tại Tp.HCM nói riêng, và cả nước nói chung", ông Kiệt nhấn mạnh.

Theo các chuyên gia, dịch Covid-19 tiếp tục là cú bồi vào sự trầm lắng của BĐS khiến thị trường càng thêm ảm đạm. Thế nhưng bối cảnh khó khăn này lại là cơ hội của những NĐT trường vốn, đổ tiền gom BĐS.