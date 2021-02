Hấp dẫn những dự án bất động sản ven sông Cổ Cò

Thời gian qua, TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam gấp rút triển khai dự án khơi thông toàn tuyến sông Cổ Cò, kết nối Đà Nẵng với Hội An, tạo cú hích phát triển kinh tế, du lịch, dịch vụ và phát triển chuỗi đô thị dọc theo hai bờ sông. Nơi đây đã hình thành nhiều dự án bất động sản (BĐS) với nhiều khu đô thị (KĐT) nổi bật ven sông.

Phối cảnh Khu đô thị Sun River City.

Lý tưởng dự án Sun River City

Dự án KĐT số 4 với tên thương mại là Sun River City, sở hữu vị trí tuyến đầu sông Cổ Cò, do Công ty CP Giao thông vận tải Quảng Nam làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 337 tỷ đồng, quy mô 44,4ha thuộc phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn. Dự án được quy hoạch gồm 1.700 sản phẩm đất nền nhà phố, biệt thự ven sông và các trung tâm thương mại dịch vụ, công viên. Đây là KĐT đạt trọn vẹn 3 yếu tố “nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ” lý tưởng khi phía đông có 500m kéo dài ôm trọn mặt tiền sông Cổ Cò, phía bắc giáp FPT city, phía tây & nam giáp KĐT số 3 & Đất Quảng Riverside. Đặc biệt, tầm nhìn trực diện qua sông là KĐT ánh sáng Cocobay giúp nâng tầm giá trị của dự án Sun River City.

Ông Huỳnh Anh Dũng - Tổng Giám đốc Công ty CP Giao thông vận tải Quảng Nam chia sẻ, KĐT số 4 được quy hoạch thiết kế đường chính 33m và 27,5m; đường nội bộ từ 14,5 - 17,5m. Đến nay, chủ đầu tư đã hoàn thiện hơn 70% hạ tầng đô thị và đã được UBND tỉnh Quảng Nam cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trên kênh thông tin Batdongsan. com.vn, giá gốc KĐT số 4 từ 16 - 17,5 triệu/m2 có khả năng sinh lời tốt. Phần còn lại của dự án đang được chủ đầu tư phân kỳ đầu tư và thực hiện thi công hạ tầng để hoàn thành toàn bộ dự án theo đúng tiến độ đề ra.

Khu đô thị One World Regency.

Tiềm năng One World Regency

KĐT Đất Quảng Riverside do Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng làm chủ đầu tư, đơn vị phát triển dự án là Công ty CP Đất Xanh miền Trung. Dự án có tên thương mại là One World Regency, với tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng, quy mô 22,4ha tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn.

Đại diện Công ty CP Đất Xanh miền Trung cho biết, One World Regency được Đất Xanh miền Trung phát triển với chuỗi hạ tầng, tiện ích đẳng cấp mang đến trải nghiệm sống thư thái, trong lành không khác gì những resort nghỉ dưỡng 5 sao theo tiêu chuẩn quốc tế. Cụ thể, dự án có sản phẩm biệt thự, đất nền phân lô. Ý tưởng quy hoạch hội tụ tinh hoa kiến trúc của các nền văn hóa Mỹ, Anh, Ý, Pháp, Việt Nam… Tiện ích nội khu đầy đủ hệ thống nhà hàng, trung tâm thương mại, spa, clup, công viên thể dục thể thao… Với pháp lý rõ ràng, minh bạch, đầu tư hệ thống, cơ sở hạ tầng hoàn thiện, tiện ích cao cấp và đa dạng, cùng chính sách bán hàng linh hoạt hấp dẫn như: hỗ trợ vay ngân hàng 50 - 70% giá trị sản phẩm, lãi suất 0% trong vòng 12 tháng kể từ khi giải ngân, hỗ trợ chi phí đi lại, lưu trú, chiết khấu khác..., One World Regency chắc chắn sẽ là KĐT nghỉ dưỡng hạng sang mang lại cuộc sống hạnh phúc cho cư dân nơi đây trong tương lai.

Ông Trần Úc - Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn nhận xét, Tập đoàn Đất Quảng là một trong những doanh nghiệp của quê hương từ Hà Nội về đột phá mở đường cho KĐT mới Điện Nam – Điện Ngọc phát triển, nhà đầu tư uy tín, có năng lực và trách nhiệm với cộng đồng địa phương. Hầu hết dự án của Tập đoàn Đất Quảng tại KĐT mới Điện Nam – Điện Ngọc cho đến nay đều thực hiện đúng cam kết đầu tư về quy hoạch, xây dựng, chất lượng và tiến độ với UBND tỉnh, được nhân dân địa phương hết sức đồng tình, ủng hộ.

Công trình xanh Risemount X2 Hội An.

“Công trình Xanh” - Risemount X2 Hội An

Tọa lạc bên dòng sông Cổ Cò, Risemount X2 Hội An Resort & Residence là dự án BĐS nghỉ dưỡng mang bản sắc riêng. Đến nay, dự án đã được mở rộng quy mô lên hơn 2 lần với tổng diện tích gần 17ha với 1,5km mặt sông Cổ Cò (thuộc phường Điện Dương). Chủ đầu tư dự án là Công ty CP Tập đoàn xây dựng và phát triển nhà Vicoland (Vicoland Group), tiền thân là Công ty CP Tài chính Vincon, có lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh BĐS và thi công các công trình xây dựng.

Ông Bùi Đức Long - Chủ tịch Tập đoàn Vincoland khẳng định, với tầm nhìn chiến lược và kinh nghiệm hơn 20 năm trong việc cung cấp các sản phẩm – dịch vụ BĐS cao cấp, chất lượng quốc tế, mang tính độc đáo và sáng tạo cao nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng, tập đoàn tự tin vào các dự án view sông của mình, kết nối từ sông Hàn đến sông Cổ Cò và sông Thu Bồn, thay vì chú trọng những dự án view biển đặc thù đã có quá nhiều trên thị trường. Trên thực tế, hàng loạt dự án view sông của Tập đoàn Vincoland đang và sẽ hình thành tại TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam như: Risemount Apartment & Movvenpick Hotels & Residency Han River, Risemount Green Island Villa đến Rimount X2 Hội An và cuối cùng là Risemount Thuận Tình.

Ngoài việc hưởng lợi tinh hoa phong thủy của thế đất, với các tiện ích đạt chuẩn quốc tế, dự án còn kết hợp hài hòa thiết kế đương đại với vẻ đẹp thô mộc từ những chất liệu đặc trưng của địa phương, đảm bảo tính nguyên bản và bền vững, thân thiện môi trường. Đó cũng chính là lý do Risemount X2 Hội An là một trong những dự án khách sạn đầu tiên vinh dự được nhận chứng chỉ Lotus từ Hội đồng Công trình xanh Việt Nam. Với quy mô 57 phòng khách sạn, 31 căn hộ thông tầng, 70 căn biệt thự trong khu vực X2 Hội An và 75 căn biệt thự trong khu vực nam Cổ Cò, Risemount X2 Hội An sẽ được vận hành bởi tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế BHMA (thành viên của Flight Centre Group, một trong những công ty lữ hành hàng đầu thế giới), dưới thương hiệu cao cấp X2. Đến nay, KĐT Risemount X2 Hội An đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 và sẽ triển khai tiếp giai đoạn 2 vào tháng 3.2021 với tổng vốn đầu tư hơn 4.400 tỷ đồng. Dự án cũng đã ký kết cùng Ngân hàng Quốc Dân để cấp vốn phát triển, khẳng định uy tín của Tập đoàn Vicoland.

Viên ngọc quý Casamia Hội An. Ảnh: N.T.B

“Viên ngọc quý” Casamia Hội An

Dự án KĐT cao cấp Casamia Hội An tọa lạc điểm cuối tuyến sông Cổ Cò do Công ty CP Đạt Phương – đơn vị thi công cầu Cửa Đại, làm chủ đầu tư. Đây cũng là quần thể biệt thự sinh thái nối với du thuyền tại gia đầu tiên ở Hội An. Ông Lương Minh Tuấn - Chủ tịch Công ty CP Đạt Phương cho biết, KĐT cao cấp Casamia Hội An có địa điểm tại xã Cẩm Thanh, TP.Hội An, với tổng diện tích quy hoạch 15,6ha. Quy mô đáp ứng sinh hoạt, sinh sống cho khoảng 1.200 người, tổng mức đầu tư gần 763 tỷ đồng.

Casamia Hội An là một dự án có vị trí đắc địa, nằm trọn trong 2 di sản thế giới (phố cổ Hội An và khu dự trữ sinh quyển), có không gian xanh chiếm gần 65% diện tích, tương đương 7ha cây xanh, mặt nước và là trung tâm du lịch dừa nước của Hội An. Với mục tiêu tôn vinh di sản, tôn vinh chất lượng sống, qua bàn tay thiết kế tài hoa của KTS.Võ Trọng Nghĩa đã tạo nên sản phẩm rất đẳng cấp, khác biệt và độc đáo với bến du thuyền riêng cho từng căn biệt thự, cảnh quan sinh thái hài hòa.

Theo thiết kế, dự án được chia thành 3 phân khu sang trọng gồm: Casa Vela (Biệt thự danh giá nhất Casamia), Casa Rivana (Biệt thự đơn lập và song lập) và Casa Gala (Shophouse), được ví như viên ngọc đang ẩn mình trong thiên nhiên hoang sơ kỳ vĩ. Vì vậy, khi dự án được giới thiệu ra thị trường đã được đón nhận rất tích cực và mọi người đều không tiếc lời khen ngợi. “Đến nay, Công ty CP Đạt Phương đã bàn giao cho khách hàng hơn 80% số căn biệt thự của Casamia Hội An và phấn đấu hoàn thành bàn giao 100% trong năm 2021 này bằng tất cả năng lực và trách nhiệm cao nhất của mình” - ông Lương Minh Tuấn khẳng định.