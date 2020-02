“Sân chơi” bất động sản năm 2020: Cơ hội cho nhà đầu tư chiến lược

“Sân chơi” bất động sản (BĐS) năm 2020 sẽ chứng kiến cuộc đào thải mạnh mẽ những chủ đầu tư yếu kém, chỉ chủ đầu tư có tiềm lực tài chính, có thương hiệu và chiến lược phát triển bền vững mới đủ khả năng trụ lại và kiến tạo các giá trị mới của thị trường.

Nhà thầu Vinaconex 25 khẩn trương xây dựng dự án Homeland Paradise Village tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc. Ảnh: T.B

Đưa BĐS về giá trị thực

Ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Công ty Vietnam Travel Mart, đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho biết, ước tính từ cuối tháng 1.2020 đến hết tháng 2.2020, dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona (Covid-19) có thể làm TP.Đà Nẵng mất 30 - 40% khách du lịch trong nước và quốc tế. “Vấn đề đặt ra là không biết bao giờ dịch dừng… Thiệt hại rất lớn, trong đó tất yếu BĐS du lịch cũng sẽ bị ảnh hưởng mạnh” - ông Dũng nói.

Đáng chú ý, sự nhiễu loạn của thông tin và dữ liệu thị trường BĐS đã dẫn đến quyết định sai lầm của nhiều nhà đầu tư. Điển hình, cuối tháng 11.2019 Tập đoàn Thành Đô (Empire Group) ra thông báo đơn phương chấm dứt chi trả lợi nhuận cam kết 12% phân khúc condotel (căn hộ du lịch) dự án Cocobay Đà Nẵng khiến 1.700 khách hàng đã lỡ đầu tư 8.000 tỷ đồng như đứng trên lửa. Trong khi đó, Tập đoàn Thành Đô có nợ phải trả là 10.167 tỷ đồng - gấp 10 lần vốn điều lệ (1.034 tỷ đồng). Hay gần 300 khách hàng đầu tư vào dự án khu đô thị 7B mở rộng tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (Điện Bàn) cũng hoang mang khi Công ty CP Bách Đạt An (chủ đầu tư) kiện Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam (nhà môi giới) khiến tiền đã trao tay mà giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (sổ đỏ) cho khách hàng không biết bao giờ mới có.

Ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội môi giới Việt Nam cho rằng, trong năm 2020 thị trường BĐS sẽ điều chỉnh về giá trị thực, phù hợp với các đối tượng có nhu cầu thực sự về chỗ ở và hiệu quả cho nhà đầu tư. “Sân chơi BĐS sẽ chứng kiến cuộc đào thải mạnh mẽ những chủ đầu tư yếu kém. Chỉ những chủ đầu tư có tiềm lực tài chính, có thương hiệu và chiến lược phát triển bền vững mới đủ khả năng trụ lại và kiến tạo các giá trị mới cho thị trường” - ông Đính nhận định.

Chủ động ứng biến

Để chủ động ứng biến với từng thời điểm khó của thị trường, nhiều doanh nghiệp BĐS đã chuẩn bị những chính sách và chiến lược phát triển riêng theo xu hướng ổn định hơn. Ông Võ Văn Chung - Tổng Giám đốc Công ty CP Đất Quảng cho biết, trong vai trò chủ đầu tư, doanh nghiệp phải chuẩn quỹ đất dự án, chất lượng công trình, tiến độ, pháp lý chỉn chu để có thể tiếp cận nguồn vốn ngân hàng hoặc vốn huy động từ nguồn khác theo chính sách mới. Đặc biệt, trong hợp tác phát triển và phân phối dự án, doanh nghiệp phải chi tiết cụ thể chiến lược sử dụng nguồn vốn, chiến lược bán hàng và tập trung kỹ càng vào phát triển dự án. Doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp là quan trọng nhưng làm sao đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu bằng những bảo đảm và cam kết cụ thể về tiến độ hạ tầng, chất lượng công trình, thời gian bàn giao sổ đỏ, dịch vụ hậu mãi… Đó là những điều cần thiết để chủ đầu tư, doanh nghiệp BĐS có thể vượt qua thời kỳ khó và tiền đề cho những bước phát triển dài hạn tiếp theo.

Cùng quan điểm trên, ông Nguyễn Văn Hòa - Tổng Giám đốc Tập đoàn Dana Home Land cho biết, khi thị trường phát triển, doanh nghiệp đã mở rộng hệ thống văn phòng và đội ngũ nhân sự đông để phục vụ công tác marketing BĐS, bán hàng. Năm nay, thị trường BĐS chưa bắt nhịp sôi động như mọi khi nên kế hoạch công ty đưa ra là giảm bớt chi phí văn phòng, tinh gọn bộ máy để tiết kiệm nguồn tiền mặt, chỉ giữ lại những nhân viên đam mê và thực sự giỏi để dịch chuyển đầu tư từ đô thị đến các tỉnh, thành phố có chỉ số năng lực cạnh tranh tốt, cả những vùng ven, “đánh bắt xa bờ”.

Ở góc độ quản lý nhà nước, theo ông Nguyễn Phú - Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Nam, năm 2020 nhìn chung thị trường chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển nhưng sẽ có những điều chỉnh rất lớn từ Nhà nước. Khi có những chính sách điều chỉnh, nhất là về hoạt động kinh doanh BĐS thì mọi hoạt động kinh doanh của nhà đầu tư cũng phải theo đó mà điều chỉnh.

Đột phá tạo khác biệt

Công ty CP Đất Xanh miền Trung (Tập đoàn ĐXMT) là thương hiệu mở đường tiên phong cho xu hướng shophouse thông minh - xanh - năng lượng sạch ở TP.Đà Nẵng. Tại Quảng Nam, vào ngày 4.12.2019, Tập đoàn ĐXMT chính thức ra mắt phân khu Green home - dự án Đô thị Điện Thắng, thị xã Điện Bàn. Dự án có vị trí chiến lược mặt tiền quốc lộ 1A, kề Đà Nẵng, cửa ngõ phía bắc thị xã Điện Bàn do Công ty DHTC làm chủ đầu tư, quy mô gần 14ha, đã hoàn thiện hạ tầng giao thông, điện, nước, cảnh quan, khu vui chơi, thể dục thể thao… Sản phẩm dự án đa dạng với các dòng sản phẩm đất nền, nhà phố liền kề, đất nền biệt thự, shophouse, đất thương mại kinh doanh cùng pháp lý minh bạch, sổ đỏ từng lô, tạo cơ hội cho người dân có nhu cầu an cư thực sự.

Đặc biệt, dịp xuân Canh Tý 2020 Tập đoàn ĐXMT đã tung ra nhiều gói chính sách cực kỳ hấp dẫn đối với những sản phẩm đất nền trong khu đô thị One World Regency. Tập đoàn cam kết lợi nhuận mua lại 7 - 16% trong thời gian mua lại từ 12 - 24 tháng. Chỉ cần thanh toán 300 triệu đồng trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm xác nhận tư vấn và 50% giá trị hợp đồng đợt đầu tiên, khách hàng sẽ được thông báo công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thanh toán 50% giá trị sản phẩm còn lại.

Khu đô thị One World Regency thuộc dự án Đất Quảng Riverside nằm mặt tiền sông Cổ Cò, giáp đường ven biển Sơn Trà - Hội An và 2 sân golf đẳng cấp BRG và Montgomerie Links, giáp đường Dũng sĩ Điện Ngọc (trục chính Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc). One World Regency đang trở thành tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Dự án tái hiện tinh hoa của 5 nền văn hóa (Mỹ, Anh, Ý, Pháp và Việt Nam), với vẻ đẹp kiến trúc độc đáo có thể sánh vai với những công trình quốc tế.

Hợp tác với chủ đầu tư (Tập đoàn Đất Quảng) từ tháng 11.2019, Tập đoàn ĐXMT phát triển dự án trên tổng diện tích 22,5ha, với tổng vốn đầu tư 350 tỷ đồng. Chỉ hơn 3 tháng ra mắt, đến nay dự án đã hoàn thiện hạ tầng và các công trình tiện ích nội khu, giao thông kết nối ngoại khu. Đặc biệt, các căn mẫu tại phân khu biệt thự Mỹ bên trục đường 33m nối thẳng ra biển đã hoàn thiện cơ bản phần thô, chuẩn bị làm lễ cất nóc trong ngày gần đây.

Dự kiến, trong năm nay Tập đoàn ĐXMT sẽ khởi công xây dựng nhà cộng đồng Cluphouse, hoàn thiện các khu villa Mỹ, villa Ý và villa Anh đưa vào sử dụng vào cuối năm 2020. Từ năm 2020 đến giữa năm 2021 xây dựng trung tâm thương mại hiện đại diện tích hơn 4.000m2 và hoàn thiện dự án. Với dòng sản phẩm chính là biệt thự và đất nền chia lô, One World Regency hứa hẹn mang lại những giá trị đầu tư lâu dài, bền vững cũng như tạo lập cuộc sống sang trọng, đẳng cấp, tiện nghi cho những cư dân đã lựa chọn sống tại đây. Ông Trần Ngọc Thành - Tổng Giám đốc Tập đoàn ĐXMT cho biết, khép lại năm 2019 tập đoàn đạt lợi nhuận sau thuế 650 tỷ đồng, tăng 6,5% so cùng kỳ năm 2018. Và con số 700 tỷ đồng lợi nhuận là mục tiêu trong tầm tay của ĐXMT trong năm 2020.