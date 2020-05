Đa dạng sản phẩm nông nghiệp an toàn

Thời gian gần đây, xã Đại Thắng (Đại Lộc) đã tích cực xây dựng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn theo hướng liên kết chuỗi giá trị sản xuất lẫn tiêu thụ, nâng cao giá trị, giúp nông dân hưởng lợi.

Mô hình sản xuất rau an toàn áp dụng hệ thống tưới phun sương trên địa bàn thôn Phú Long, xã Đại Thắng. Ảnh: T.N

Trên địa bàn thôn Xuân Nam (nay là thôn Phú Xuân, xã Đại Thắng), vài năm qua, việc liên kết sản xuất lẫn tiêu thụ giữa Công ty TNHH Noom Bình Giang và nhóm hộ sản xuất trên địa bàn tương đối thuận lợi. Trên 5ha của thôn, sau khi bỏ đất trống mấy vụ để xử lý hóa chất tồn dư, bón phân hữu cơ vi sinh để tăng độ phì nhiêu cho đất, không sử dụng thuốc trừ sâu, phân hóa học, các vụ mùa sản xuất được công ty thu mua sản phẩm toàn bộ.

Vụ đông xuân 2019 - 2020, cây đậu phụng được mùa, được giá, công ty thu mua cao hơn thị trường từ 10 - 15.000 đồng/kg. Từ 5ha ban đầu, hiện xã Đại Thắng mở rộng diện tích sản xuất cây đậu phụng lên 15ha trên địa bàn thôn Phú Xuân.

Ông Hồ Văn Chín - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đại Thắng cho hay, trong quá trình liên kết sản xuất giữa công ty với nông dân, chính quyền địa phương hỗ trợ rất lớn về quy hoạch mở rộng diện tích sản xuất, tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với người sản xuất về sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp an toàn. Hội Nông dân xã tích cực vận động hội viên nông dân triển khai mô hình trồng rau an toàn trong nhà lưới, mô hình trồng rau an toàn sử dụng hệ thống tưới phun sương trên địa bàn thôn Phú Long, Phú Bình; mô hình trồng sen, nuôi cá, vịt đàn (của hộ anh Phan Lành, thôn Phú Xuân) trên tổng diện tích 3ha cũng hướng tới sản xuất an toàn.

Tại thôn Phú Long, dự án “Xây dựng mô hình sản xuất, sử dụng chế phẩm vi sinh vật cải tạo đất và nấm rễ cộng sinh Mycorrhiza phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững tại tỉnh Quảng Nam” trên cơ sở hợp tác chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ giữa Sở KH-CN và UBND xã Đại Thắng đã thành công.

Dự án đã xây dựng 1 mô hình sản xuất rau an toàn trong nhà lưới có diện tích 300m2 và một mô hình hệ thống phun sương trên tổng diện tích 2.500m2, thu hút 5 hộ tham gia gồm ông Huỳnh Huấn, Lê Văn Hoa, Huỳnh Đến, Nguyễn Văn Trí, Phạm Thị Tự, Văn Cho (cùng trú thôn Phú Long). Mỗi vụ, các hộ sản xuất đạt trên 1 tấn rau/500m2.

Ông Nguyễn Văn Trí chia sẻ: “Tham gia mô hình, chúng tôi được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất rau an toàn, được cấp phát phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nguyên vật liệu xây dựng hệ thống tưới phun sương... Riêng gia đình tôi còn triển khai xây dựng một mô hình trồng rau an toàn trong nhà lưới trên diện tích 300m2 có hệ thống tưới phun sương giúp tiết kiệm sức lao động”.

Ông Trần Công Phụng - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Thắng cho biết, qua thực tiễn khảo nghiệm mô hình sản xuất rau an toàn trên cơ sở ứng dụng chế phẩm sinh học Mycorrhiza, các nhóm hộ đã thu hoạch những lứa rau thành công. Sản phẩm không phải lo về đầu ra vì mỗi sáng trên địa bàn có một số xe chở rau đi tiêu thụ, nhu cầu về sử dụng rau sạch của người dân hiện đã tăng lên đáng kể.

“Hiện, xã đã quy hoạch vùng sản xuất rau củ quả, chăn nuôi an toàn trên diện tích 3ha tại thôn Phú Xuân; đồng thời tiếp tục mở rộng một số diện tích trồng rau củ quả an toàn khác tại thôn Giảng Hòa. Cùng với sản phẩm đậu phụng, dầu phụng an toàn, xã Đại Thắng đang nỗ lực xây dựng sản phẩm rau củ quả, sản phẩm chăn nuôi an toàn, hướng tới đăng ký xây dựng sản phẩm OCOP trong giai đoạn tới” - ông Phụng nói.