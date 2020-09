Trên những cánh đồng tại TP.Hội An, nông dân đã thu hoạch gần 80% diện tích vụ lúa vụ hè thu, ước năng suất bình quân đạt 60 tạ/ha, cao hơn so với cùng kỳ. Với những diện tích lúa còn lại, nông dân gấp rút thu hoạch trong những ngày tới để tránh hư hại do mưa bão.

Nông dân Hội An gấp rút thu hoạch lúa hè thu. Ảnh: MỸ LỆ

Vụ này, nông dân ở Hội An sử dụng giống chủ lực là TBR225, HT1, BC15 và giống bổ sung là Thiên ưu 8, VN20, Đài thơm 8, Hà phát 3... với tổng diện tích gieo sạ 342,5ha. Một số diện tích bỏ vụ do nhỏ lẻ, gần khu dân cư nên thường xuyên bị sâu bệnh gây hại, không chủ động nguồn nước tưới, đất bị nhiễm mặn, nhiễm phèn.

Ông Phạm Hà (khối Sơn Phô 1, phường Cẩm Châu) cho biết, vụ này ông gieo sạ 4 sào lúa. Như các nông hộ khác, ông cũng được Hội Nông dân phường hỗ trợ thuốc diệt chuột, song theo ông Hà, vụ này chuột ít phá hoại hơn và thời tiết ổn định, sâu bệnh ít gây hại.

Trên toàn địa bàn phường Cẩm Châu, nông dân đã thu hoạch hơn 80% diện tích lúa. Đặc biệt, trong vụ hè thu này, một số hộ dân đã tiến hành cải tạo đất và đưa vào sản xuất đối với một số diện tích đất trước đây bị bỏ vụ. Số diện tích lúa này cũng cho năng suất khá trong vụ hè thu.

Ông Nguyễn Quang Tiến - Chủ tịch Hội Nông dân phường Cẩm Châu cho biết, địa phương đã hỗ trợ hơn 170kg thuốc diệt chuột sinh hóa, giúp bà con an tâm bám ruộng sản xuất. Năng suất lúa vụ này cao hơn vụ năm ngoái khoảng 3 tạ/ha.

Để đảm bảo năng suất lúa vụ hè thu, bà Trần Thị Hồng Trang - Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp TP.Hội An cho biết đơn vị đã hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật đầu vụ, tổ chức tập huấn hướng dẫn lịch thời vụ và cơ cấu giống, dự báo tình hình sâu bệnh, thời tiết khí hậu; hỗ trợ 360kg thuốc sinh hóa cho các địa phương để nông dân diệt chuột.

Theo Phòng Kinh tế TP.Hội An, đến thời điểm này, vụ hè thu đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Ông Lê Đình Tường - Phó Trưởng phòng Kinh tế thành phố cho biết, tình hình khô hạn, nhiễm mặn xảy ra sớm dẫn đến phần lớn diện tích sản xuất lúa tại xã Cẩm Kim bỏ vụ, một số diện tích lúa phường Cẩm Châu, xã Cẩm Hà bị sặc phèn. Tuy nhiên được sự quan tâm chỉ đạo kỹ thuật của Sở NN&PTNN, các ngành chuyên môn của tỉnh về lịch gieo sạ, cơ cấu giống, nước tưới, biện pháp phòng trừ sâu bệnh và sự nỗ lực của bà con nông dân nên những khó khăn được khắc phục, đem lại kết quả khả quan. Đối với những diện tích lúa còn lại, nông dân địa phương đang gấp rút thu hoạch. Với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”, các cấp chính quyền thành phố đang hỗ trợ tối đa cho nông dân nhằm đối phó với cơn bão số 5 đang hình thành trên Biển Đông và được dự báo sẽ đổ bộ vào khu vực miền Trung.