Giá gia cầm giảm mạnh: Nông dân “tiến thoái lưỡng nan”

Nông hộ trên địa bàn tỉnh gặp khó vì giá gà, vịt cùng các loại trứng giảm mạnh trong những ngày qua. Nguyên nhân chính là dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (Covid-19) hoành hành, hàng chục ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6 xuất hiện trên phạm vi toàn quốc...

Ông Nguyễn Đình Quốc cho rằng, điệp khúc “được mùa, mất giá” khiến người chăn nuôi vịt khó khăn. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Giảm giá mạnh

Cả 6 hộ chăn nuôi gà trong Hợp tác xã Chăn nuôi gà ta Mười Tín (HTX Mười Tín, xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ) đang gặp khó vì giá gà thương phẩm giảm sâu trong những ngày qua. Ông Nguyễn Văn Đồng - chủ hộ nuôi gà trong HTX Mười Tín cho biết, đang sở hữu 5 nghìn con gà đang đến kỳ xuất chuồng nhưng giá quá rẻ, chưa dám bán vì thua lỗ. Ông Đồng ước tính, trung bình, để đạt được 1kg gà ta thương phẩm thì mức đầu tư chừng 52 nghìn đồng (gồm giống gà, thức ăn, công chăm sóc, khấu hao chuồng trại, vắc xin tiêm phòng) nhưng nay tư thương chỉ hỏi mua với giá 50 nghìn đồng/kg - thấp hơn thời điểm tháng 1 đến 25 nghìn đồng/kg.

“Bán thì chẳng đặng đừng nhưng để lại chờ tăng giá thì rất nguy vì dịch cúm gia cầm A/H5N6 có thể tấn công gà nuôi bất cứ lúc nào. Mà để gà lại thì mỗi ngày tốn không dưới 5 triệu đồng tiền thức ăn nên lấn cấn chưa biết xử lý thế nào” - ông Đồng nói.

Tính chung, cả HTX Mười Tín hiện còn khoảng 50 nghìn con gà ta thương phẩm đến kỳ xuất bán. Ông Bùi Việt Tín - Giám đốc HTX Mười Tín cho biết, vì chăn nuôi gà ta quy mô lớn nên không thể bán lẻ đến các siêu thị, chợ đầu mối với số lượng nhỏ mà phải xuất bán đồng loạt để khỏi ứ nguồn hàng, hạn chế rủi ro dịch bệnh. “Gà ta thương phẩm mà giá chỉ 50 nghìn đồng/kg là quá thấp. Tư thương ép giá khiến chúng tôi tiến thoái lưỡng nan. Đầu tư bao nhiêu công sức mà chừ phải bán “chạy” để tránh dịch chịu lỗ” - ông Tín nói.

Giá vịt thương phẩm cũng đang giảm mạnh trên thị trường. Theo ông Nguyễn Đình Quốc (thôn Đông Thạnh Tây, xã Tam Hòa, Núi Thành), tình trạng “được mùa, mất giá” đang lặp lại. “Trong bối cảnh dịch bệnh gia cầm tràn lan, nông hộ dễ gì đạt năng suất, sản lượng vịt thương phẩm cao. Thế nhưng, giá bán vịt thương phẩm thấp quá. Chừ bán thì chỉ thu đủ bù chi, lỗ công sức trong mấy tháng vừa qua” - ông Quốc nói.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện giá vịt thương phẩm đang ở mức dưới 30 nghìn đồng/kg, trong khi đó giá thành để đạt 1kg vịt đã vượt mức 30 nghìn đồng. Bởi vậy, nếu xuất bán vào thời điểm này, nông hộ cầm chắc thua lỗ.

Không chỉ giá vịt, gà thương phẩm thấp, những ngày này các loại trứng gia cầm cũng rớt giá đến thảm hại. Cụ thể, trứng gà công nghiệp chỉ có giá 2 nghìn đồng/quả, trứng gà ta 3 nghìn đồng/quả, trứng vịt ở mức dưới 2 nghìn đồng/quả. Các mức giá trứng gia cầm đều giảm gần 1 nghìn đồng/quả trong vài ngày qua.

Tác động xấu

Theo ông Nguyễn Thành Nam - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi & thú y, hiện đàn gia cầm gồm gà, vịt trên địa bàn tỉnh có chừng 7,5 triệu con, có tăng so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là dịch tả lợn châu Phi diễn biến xấu nên nông hộ chuyển sang nuôi gà, vịt để bù lỗ. Theo đó, nguồn cung gia cầm thương phẩm tăng nhưng nhu cầu tiêu dùng của người dân giảm do tâm lý đầu năm ngại ăn gia cầm, nhất là vịt nên tư thương được dịp ép giá bán. Rất đáng lo là việc đầu tư nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh nhỏ lẻ, thiếu liên kết, chưa hình thành chuỗi an toàn khép kín từ giống gia cầm chất lượng đến quy trình chăm sóc tiên tiến và đầu ra ổn định. Dịch bệnh Covid-19 hoành hành cũng khiến người dân ngại tụ tập đám đông, hạn chế ăn uống nên nhu cầu tiêu thụ thịt gia cầm cũng giảm sút.

Thêm nữa, do dịch cúm gia cầm A/H5N6, người tiêu dùng lo sợ người chăn nuôi gia cầm có thể bán tháo gà, vịt nhiễm bệnh ra thị trường nên sức mua gia cầm càng giảm. “Thị trường điều tiết giá gia cầm thương phẩm. Đã đến lúc, nông hộ nên cân nhắc quy mô đầu tư chăn nuôi gà, vịt phải gắn chặt với thị trường tiêu thụ, nhất là chăn nuôi khép kín bài bản theo chuỗi. Chúng tôi sẽ rà soát lại số lượng tổng đàn gia cầm trên địa bàn tỉnh, thông báo tới người chăn nuôi, khuyến cáo nông hộ khi tăng đàn cần phải xem xét, tính toán lại cẩn thận, điều tiết cho cân đối với cung cầu thị trường” - ông Nguyễn Thành Nam nói.

Ông Lê Thương - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam cho rằng, giá gà, vịt thương phẩm giảm có nguyên nhân từ hạn chế sử dụng gia cầm ở các bếp ăn tập thể như các trường học, cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, công ty trong những ngày qua. “Nông hộ không nên chạy theo lợi nhuận tức thì khi thấy gà vịt có thời gian nuôi ngắn, quay vòng lứa mới nhanh, nên ồ ạt đầu tư. Giá gà, vịt thương phẩm có còn biến động mạnh hay không phụ thuộc vào diễn biến của dịch cúm gia cầm A/H5N6 và dịch Covid-19 trong thời gian đến” - ông Lê Thương nói.

Cũng theo ông Lê Thương, ngành nông nghiệp sẽ có nhiều việc phải làm trong thời gian đến để đồng hành cùng nông hộ trong tái cơ cấu ngành chăn nuôi nói chung, nuôi gà, vịt nói riêng, đầu tư bài bản, quy chuẩn, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ ngày càng khắt khe của thị trường.