Giá rau củ quả giảm mạnh

Những ngày sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, giá các mặt hàng rau củ quả trên thị trường giảm mạnh khiến nhà nông mất đi nguồn thu nhập tương đối lớn.

Vắng bóng tư thương, nông dân ở nhiều vùng trồng rau củ quả lớn của tỉnh phải thu hái và mang ra chợ bán với mức giá khá thấp. Ảnh: N.T

Sáng mùng 5 tết, có mặt trên xứ đồng Minh Khánh thuộc thôn An Hòa (xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên), chúng tôi thấy nhà nông tập trung chăm sóc và thu hoạch các loại rau quả củ.

Tạm dừng công việc trong chốc lát, ông Lý Quảng – người dân địa phương cho biết, đầu tháng 11 âm lịch năm ngoái, vợ chồng ông bắt tay cải tạo đất để bố trí canh tác 3 sào dưa leo và khổ qua. Vụ tết, bình quân một sào khổ qua có thể thu hoạch được khoảng 1 - 1,2 tấn quả; còn dưa leo thì tầm 15 – 20 tạ/sào. Tuy nhiên, hiện nay giá bán 2 loại nông sản này giảm, dưa leo chỉ còn 1 nghìn đồng/kg và khổ qua 7 nghìn đồng/kg, giảm khoảng 50 - 70% so với thời điểm trước Tết Nguyên đán.

Bà Đoàn Thị Nhân – Phó ban nông nghiệp xã Duy Trung cho biết, vụ đông xuân năm nay nông dân địa phương gieo trồng tổng cộng 6ha các loại củ quả như mướp, bầu, bí đao, khổ qua, dưa leo... tập trung chủ yếu ở 2 thôn An Hòa và Hòa Lâm. Nhờ thời tiết tương đối thuận lợi nên năng suất cây trồng đạt khá cao. Tuy nhiên, do giá bán các loại củ quả thấp nên vụ này bình quân 1ha đất canh tác mang lại cho nhà nông nguồn thu nhập khoảng 150 - 180 triệu đồng, giảm 20 - 30% so với thời điểm này năm ngoái.

Bà Nhân nói: “Sở dĩ giá các mặt hàng củ quả tụt giảm là vì thời điểm này số lượng đưa ra thị trường lớn và phong phú về chủng loại, dẫn đến chênh lệch giữa cung và cầu. Một nguyên nhân nữa là phần lớn người dân tập trung cải tạo vườn nhà bố trí trồng các loại củ quả sạch để sử dụng trong gia đình theo phương thức “tự cung, tự cấp” nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là vào dịp tết. Từ đó, giá nhiều mặt hàng nông sản kéo xuống thấp”.

Theo số liệu thống kê của Phòng NN&PTNT Duy Xuyên, vụ đông xuân này, nông dân trên địa bàn huyện canh tác khoảng 1.600ha rau củ quả các loại, tập trung nhiều nhất ở các xã Duy Phước, Duy Châu, Duy Trinh và thị trấn Nam Phước.

Bà Trương Thị Hoài Nhân – Phó Trưởng phòng NN&PTNT Duy Xuyên nói: “Qua khảo sát thực tế cho thấy, giá dưa leo hiện chỉ còn 1 nghìn đồng/kg, bí đao 2 nghìn đồng/kg, xà lách 3 nghìn đồng/kg, giá cải xanh, cải ngọt, rau muống, tần ô… cũng giảm mạnh so với thời điểm trước Tết Nguyên đán. Nguyên nhân chủ yếu là vào dịp tết, người dân tăng gia sản xuất, tận dụng sân vườn, đất trống để trồng rau xanh, các loại củ quả nên sức mua giảm đáng kể. Riêng năm nay, thời tiết khá thuận lợi, sâu bệnh rất ít gây hại nên nhiều loại cây trồng phát triển mạnh, từ đó dẫn tới việc cung ứng các mặt hàng nông sản trên thị trường hết sức dồi dào”.