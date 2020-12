Hơn 9 tỷ đồng kiểm định, đánh giá an toàn 8 hồ chứa

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định giao Chi cục Thủy lợi Quảng Nam làm chủ đầu tư triển khai đề cương, dự toán công tác kiểm định, đánh giá an toàn đập 8 hồ chứa nước: Phú Ninh, Việt An, Vĩnh Trinh, Thạch Bàn, Đông Tiển, An Long, Cây Thông, Trung Lộc do Sở NN&PTNT quản lý.

Theo đó, tập trung triển khai thực hiện các nội dung quy định của pháp luật theo Luật Thủy lợi, Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 4.9.2018 của Chính phủ và Chị thị số 22/CT-TTg ngày 7.8.2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước. Thiết lập và tăng cường trách nhiệm giữa cơ quan quản lý nhà nước về an toàn đập và chủ đập; kịp thời xây dựng phương án bảo vệ, phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho đập, hồ chứa nước; nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật và hiệu quả quản lý... Tổng kinh phí thực hiện hơn 9 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.