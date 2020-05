Mô hình nông nghiệp sạch

Với hơn 2ha đất vườn, chị Trương Thị Luyến ở thôn Lý Trường, xã Bình Phú (Thăng Bình) đã xây dựng một mô hình nông nghiệp hữu cơ kết hợp, cung cấp cho thị trường những sản phẩm nông nghiệp sạch, chất lượng, đem lại nguồn kinh tế ổn định.

Vụ sen này chị Luyến đã thu hoạch được hơn 1 tạ sen thương phẩm. Ảnh: BIÊN THỰC

Chị Trương Thị Luyến từng tốt nghiệp một trường trung cấp nông nghiệp. Cầm tấm bằng vào thời điểm năm 1981, chị Luyến đã chọn vào miền Nam để theo đuổi nghề đã học, bởi khi ấy, hầu hết loại cây ăn trái đều được trồng tại đây. Năm 1990, chị Luyến về lại quê hương, thời điểm này khái niệm về sản xuất hữu cơ còn xa lạ với nhiều người.

“Mình có kiến thức về nông nghiệp nên mạnh dạn áp dụng trong quá trình canh tác. Kết quả 1,5ha đất lúa của gia đình bao giờ năng suất cũng cao hơn so với những hộ khác, trong khi đó rất ít sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hay phân hóa học” - chị Luyến nói.

Nhận thấy vườn nhà vẫn còn 2ha trồng keo nhưng hiệu quả kinh tế không cao, chị Luyến cải tạo thành vườn trồng các loại cây ăn quả và rau xanh theo hướng sản xuất hữu cơ. Đầu năm 2019, chị Luyến thuê nhân công đưa máy móc vào san ủi mảnh vườn, trong đó 5 sào đất dùng trồng sen; 7 sào đất khác dùng để nuôi cá. Phần đất còn lại chị trồng các loại rau quả như xà lách, ngò, đu đủ, mướp đắng… Chị Luyến cũng mua cây 50 mít Thái, 20 cây ổi tím, một số cau, dừa xiêm, đinh lăng về để trồng. Hiện nay, diện tích trồng sen đã cho thu hoạch được 2 vụ. Ở thời điểm này, 5 sào sen đã cho thu hoạch hơn 1 tạ sen thương phẩm với giá bán 150.000 đồng/kg. Còn với các loại rau trong vườn, hằng ngày chị Luyến đều bỏ cho các mối quen.

Chị Luyến cho hay, đối với rau dùng phân chuồng để bón. Đặc biệt mỗi khi sen bắt đầu có đài sẽ xuất hiện rất nhiều sâu bám xung quanh. Nếu một người nông dân không nghiên cứu kỹ sẽ dùng thuốc để phun trừ. Tuy nhiên qua nghiên cứu, loài sâu này chỉ xuất hiện ở một khoảng thời gian nhất định, theo chu kỳ rồi biến mất, vì vậy không cần phải dùng thuốc bảo vệ thực vật.

“Đối với cây sen hay cây rau màu khác, mỗi vụ đều phải thay giống liên tục. Để mang đến cho người tiêu dùng những nông sản hữu cơ, đồng nghĩa với quy trình sản xuất rau phải loại bỏ hoàn toàn các thành phần hóa học ra khỏi sản xuất. Với nhiều tiêu chí như không thuốc trừ sâu, không phân bón hóa học... nên tất cả công đoạn được tôi thực hiện hoàn toàn bằng thủ công. Tuy nhiên hiện nay rau sạch hữu cơ vẫn chưa được người tiêu dùng sử dụng nhiều, giá cả vẫn ngang bằng so với các loại rau trồng khác. Do đó, bước đầu rất cần sự hỗ trợ từ phía chính quyền địa phương để tuyên truyền, vận động người dân sử dụng sản phẩm an toàn” - chị Trương Thị Luyến nói.