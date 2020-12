Ngành chăn nuôi Đại Lộc gặp khó

Năm 2020, ngành chăn nuôi Đại Lộc bị tổn thất do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh; việc tái đàn gặp khó vì thiếu con giống và lo dịch bệnh tái diễn.

Việc thả rông đàn gia súc trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp là một nguyên nhân khiến dịch bệnh lây lan. Ảnh: T.N

Một năm nhiều lao đao

Ông Lê Quang Thu - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Minh cho biết, năm 2020 giá trị sản xuất nông nghiệp của xã ước đạt 44,1 tỷ đồng, giảm 13,57% so với năm trước, do ngành chăn nuôi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh kéo dài. Trong đó, bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) bùng phát trên địa bàn những tháng đầu năm khiến phải tiêu hủy bắt buộc 624 con heo. Điều đáng nói là toàn xã có 3 gia trại chăn nuôi heo lấy thịt quy mô 50 - 100 con/trại nhưng do ảnh hưởng của bệnh DTLCP nên không tái đàn được...

Còn ông Từ Thanh Thẩm - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Hồng chia sẻ, năm 2020, giá trị sản xuất lĩnh vực chăn nuôi toàn xã chỉ đạt 13 tỷ đồng, giảm 25,8% so với năm 2019. “Đây là năm vô cùng khó khăn đối với lĩnh vực chăn nuôi của xã. Dịch lở mồm long móng (LMLM) bùng phát trên đàn trâu bò gây ảnh hưởng 170 hộ với tổng số 275 trâu bò mắc bệnh, làm chết 55 con. Năm 2020, riêng dịch bệnh đã làm cho tổng đàn gia súc, gia cầm của xã bị ảnh hưởng, thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng” - ông Thẩm nói.

Theo Phòng NN&PTNT huyện Đại Lộc, năm 2020 ngành chăn nuôi huyện bị thiệt hại nặng nề do dịch bệnh DTLCP bùng phát từ tháng 1 đến tháng 5 khiến 122 con heo bị tiêu hủy với tổng trọng lượng hơn 14,2 tấn, chủ yếu là heo nái và heo đực giống khiến công tác tái đàn gặp khó khăn. Sau 5 tháng khống chế, bệnh DTLCP tái phát tại 4 xã; tiếp đó dịch LMLM cũng xuất hiện tại một số xã...

Năm 2020, toàn huyện có 23 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm. Tổng đàn gia súc, gia cầm của huyện đạt gần 1,3 triệu con, trong đó đàn bò gần 20.000 con (tăng gần 790 con so với năm 2019); tổng đàn trâu hơn 4.000 con (giảm hơn 300 con); tổng đàn heo 1,28 triệu con (tăng hơn 390 con); tổng đàn gia cầm 1,28 triệu con (tăng gần 400.000 con). Tỷ trọng đóng góp của ngành chăn nuôi chiếm 36,46% trong cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp huyện, giá trị sản xuất toàn ngành đạt 457 tỷ đồng.

Khó tái đàn

Tại Đại Minh, cuối năm 2019, đầu năm 2020, gia trại ông Lê Văn Sinh thả nuôi lợn với tổng đàn lên tới 50 heo thịt và heo giống. Do DTLCP, đàn vật nuôi chết sạch, buộc tiêu hủy khiến doanh thu bị ảnh hưởng nặng. Nhiều tháng qua, gia trại ông Sinh vẫn không tái đàn bởi lo dịch tái diễn. Không chỉ ông Sinh, Đại Minh còn có 3 gia trại với tổng đàn từ vài chục tới 50 heo giống và heo thịt chưa thể tái đàn. Ông Lê Quang Thu chia sẻ, một phần các hộ chăn nuôi lo lắng sau tổn thất, một phần giống phải nhập từ nơi khác nên lo không an toàn; đặc biệt do dịch đang tái phát nên xã chưa phát động tái đàn trong dân.

“Cùng với theo dõi, kiểm soát tốt dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, công tác phòng chống dịch luôn được địa phương chú trọng. Xã đã hoàn thành 2 đợt vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường; hướng dẫn người dân tiêu độc, khử trùng chuồng trại và che chắn, tránh gió lùa cho gia súc, gia cầm trong đợt rét lạnh cuối năm. Xã còn thành lập tổ kiểm tra liên ngành, kiểm soát các điểm giết mổ, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong buôn bán, vận chuyển sản phẩm động vật tươi sống” - ông Thu nói...

Ngành NN&PTNT huyện Đại Lộc đã và đang nỗ lực triển khai các biện pháp khắc phục khó khăn của ngành chăn nuôi, từng bước nâng tổng đàn. Hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương tiến hành khoanh vùng ổ dịch, lập cam kết với các hộ chăn nuôi không được chăn thả rông gia súc đang mắc bệnh, hướng dẫn điều trị bệnh, tăng cường vắc xin bao vây, dập dịch LMLM với 4.500 liều tiêm bao vây tại các địa phương có ổ dịch; chỉ đạo các địa phương tiêu độc, khử trùng. Dịch vụ thú y trọn gói năm thứ 2 tiếp tục triển khai cho 4 xã Đại Thạnh, Đại Hưng, Đại An, Đại Lãnh; phân bổ kinh phí hỗ trợ mua trâu đực giống, bò giống nhằm cải thiện chất lượng đàn vật nuôi cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Ông Lê Văn Thanh - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện nhìn nhận, do ảnh hưởng của DTLCP cuối năm 2019 và đầu năm 2020, lực lượng thú y cơ sở phải căng sức chống dịch. Dịch LMLM bùng phát gây nhiều tổn thất bên cạnh nguyên nhân do dịch Covid-19, phần lớn đến từ sự chủ quan của người dân trong công tác tiêm phòng dịch bệnh, tỷ lệ tiêm phòng vắc xin còn thấp.

“Lực lượng thú y cơ sở còn mỏng, cần phải cải tổ lại hệ thống thú y cơ sở thì công tác phòng dịch, kiểm soát giết mổ, công tác kiểm soát dịch bệnh mới đảm bảo. Phải quyết liệt triển khai tốt công tác tiêm phòng sao cho đạt hơn 80% tổng đàn; tổ chức được các điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, kiểm soát giết mổ mới hạn chế, kiểm soát được dịch bệnh bùng phát và lây lan” - ông Thanh nói.