Nỗ lực tạo đột phá cho nông nghiệp - nông thôn

(QNO) - Chiều nay 24.12, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm nông nghiệp 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Quảng Nam có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cùng lãnh đạo các ngành liên quan.

Thắng lợi trong gian khó

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, thời gian qua Bộ NN&PTNT đã chủ động, tích cực, sáng tạo trong công tác tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và phối hợp với các bộ ngành, địa phương quyết liệt thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn để đạt “mục tiêu kép” là vừa thúc đẩy tăng trưởng, vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Công tác xây dựng thể chế, cải cách hành chính, trọng tâm là cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được quan tâm chỉ đạo, tạo sự chuyển biến tích cực trong giải quyết thủ tục, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành, sản phẩm. Đặc biệt, chú trọng công tác xúc tiến thương mại, mở cửa thị trường để duy trì, mở rộng và đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là đối với các sản phẩm chủ lực như gạo, gỗ, trái cây, thủy sản...

Tại Quảng Nam, năm 2020 tổng giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản đạt hơn 14.185 tỷ đồng, tăng 3,03% so với năm 2019. Tính đến giữa tháng 12 năm nay, bình quân số tiêu chí đạt chuẩn của 200 xã xây dựng nông thôn mới là 16,02 tiêu chí/xã, tăng 4,52 tiêu chí/xã so với năm 2015 và tăng 13,41 tiêu chí/xã so với năm 2010. Đến nay có 118 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí, trong đó 109 xã đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 9 xã còn lại đang thẩm định để xét công nhận.