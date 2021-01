Phú Ninh có 11 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao năm 2020

(QNO) - Theo Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2020 của UBND tỉnh, Phú Ninh có 8 sản phẩm của 7 chủ thể được xếp hạng 3 sao, nâng tổng số lên 11 sản phẩm OCOP 3 sao của huyện trong năm 2020.

Tám sản phẩm được công nhận đợt 2 năm 2020 gồm: dầu phụng tinh khiết Phú Ninh (hộ kinh doanh Lương Thị Thính, xã Tam Dân); MITRI TEA Trà sâm Ngọc Linh (Công ty TNHH Minh Triết, xã Tam Đàn); MITRI TEA Nấm linh xanh (Công ty TNHH Minh Triết, xã Tam Đàn); mật ong dú Kỳ Tân (Cơ sở mật ong Huỳnh Trưởng, xã Tam Dân); dầu đậu phụng nguyên chất An Khang (Cơ sở sản xuất dầu thực vật An Khang, xã Tam Vinh); chả bò Cô Hiển (Cơ sở sản xuất nem chả Cô Hiển, xã Tam Phước); cải ngọt thủy canh Tam Thái (Cơ sở sản xuất kinh doanh AT HappyFarm, xã Tam Thái); khổ qua Phú Mỹ (Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Mỹ, xã Tam Phước).

Các sản phẩm nêu trên được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận, sử dụng biểu tượng logo OCOP theo các quy định hiện hành và có giá trị trong 3 năm.