Phú Ninh thắng lớn vụ lúa đông xuân

Phú Ninh đang bước vào giai đoạn thu hoạch lúa vụ đông xuân 2019 - 2020, năng suất ước đạt hơn 60 tạ/ha. Ngành nông nghiệp huyện vận động người dân tích cực thu hoạch lúa để chuẩn bị điều kiện sản xuất vụ hè thu sắp tới.

Nông dân Phú Ninh thu hoạch lúa. Ảnh: THANH THẮNG

Những ngày qua, bà Lê Thị Lịch (ở thôn Ngọc Tú, xã Tam Dân) tất bật thu hoạch vụ lúa đông xuân năm 2019 - 2020. Bà Lịch cho biết, vụ lúa này gia đình bà xuống giống gần 5 sào lúa Thiên ưu 8, thời tiết thuận lợi nên cây lúa phát triển rất tốt và cho năng suất cao hơn năm trước.

“Đầu vụ ruộng lúa nhà tôi có tình trạng bị chuột cắn phá nhưng không đáng kể. Nhờ thực hiện đúng theo lịch thời vụ mà vụ lúa này trúng mùa nhất trong 3 năm trở lại đây” - bà Lịch nói.

Ông Nguyễn Văn Tân - cán bộ nông nghiệp xã Tam Dân cho biết, vụ đông xuân năm 2019 - 2020, toàn xã gieo sạ 395ha với các loại giống Thiên ưu 8, Khang dân. Phần lớn diện tích lúa trên địa bàn phụ thuộc vào các hồ chứa nên luôn đảm bảo nước tưới. Hiện nay người dân địa phương đã thu hoạch hơn 80% diện tích lúa gieo sạ. Một số diện tích chưa thu hoạch bị ảnh hưởng nặng bởi trận mưa vào đêm 12.4 khiến người dân không thể thuê máy gặt được nên phải gặt thủ công.

Tại xã Tam An, ông Huỳnh Tuấn Nhật - Chủ tịch UBND xã thông tin, vụ đông xuân 2019 - 2020 toàn xã gieo sạ 350ha, năng suất lúa ước đạt hơn 62 tạ/ha, vượt năng suất so với cùng kỳ năm trước. Hiện tại, lúa trên các cánh đồng trên địa bàn xã chuẩn bị bước vào giai đoạn thu hoạch. Đầu mùa chuột, ốc bươu vàng phá hại lúa, UBND xã Tam An đã trích nguồn kinh phí sự nghiệp để mua thuốc diệt chuột, phát động người dân ra quân diệt chuột và ốc bươu vàng. So với các năm trước thì năng suất lúa năm nay cao hơn.

Ông Võ Thanh Anh - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Phú Ninh cho biết, vụ đông xuân năm 2019 - 2020 toàn huyện gieo trồng 3.496/3.480ha kế hoạch, đạt hơn 100%; năng suất ước đạt hơn 60 tạ/ha, cao hơn vụ đông xuân vừa qua 0,28 tạ/ha, sản lượng ước đạt 21.019 tấn, vượt kế hoạch đề ra hơn 250 tấn.

Ngoài ra địa phương đã tổ chức sản xuất được hơn 493,3ha lúa giống hàng hóa các loại; hơn 1.550ha lúa chất lượng cao. Vụ đông xuân vừa qua, thời tiết có nhiều thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp nên năng suất cây lúa rất cao. Riêng dịp giáp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, thời tiết nắng ấm thuận lợi cho chuột sinh sản, gây hại trên một số diện tích lúa ở hầu hết các địa phương... Các loại sâu, bệnh hại như bọ trĩ, bọ xít đen, sâu cuốn lá nhỏ và bệnh đạo ôn lá, rầy nâu cũng xuất hiện nhưng mật độ thấp, không ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây lúa.

“Trong thời gian đến, ngành nông nghiệp huyện sẽ tập trung chỉ đạo các địa phương vận động nông dân khẩn trương thu hoạch lúa và các loại cây trồng, hạn chế thiệt hại ở cuối vụ; triển khai phát triển một số loại cây trồng trong vụ xuân hè và tổ chức vệ sinh đồng ruộng sau thu hoạch, chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai sản xuất vụ hè thu 2020. Tiếp tục nạo vét kênh mương, tu sửa đập thời vụ trữ nước để phục vụ nước tưới cho sản xuất vụ xuân hè và hè thu, không để tình trạng thiếu nước xảy ra” - ông Anh nói.