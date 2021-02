Qua các vùng rau quả

(QNO) - Tầm 26, 27 tháng Chạp, tại vùng bãi bồi Khuất Lũy, Đồng Hạnh (Điện Bàn) và Bàu Tròn (Đại Lộc), nông dân đang hối hả thu hoạch vụ rau tết.

Vựa rau tết ở Điện Minh năm nay giá cả và đầu ra không tốt như các năm. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Rau bãi bồi Điện Bàn bấp bênh

Chiều 26 tết, tại vùng bãi bồi Khuất Lũy và xứ Đồng Hạnh, xã Điện Minh, Điện Bàn, nhiều nông dân hối hả thu hoạch rau cải xanh, cải cúc (tần ô), ngò, húng, rau má, ngọn bí, mồng tơi… để cung ứng cho thương lái đưa đi các chợ đầu mối tại TP.Đà Nẵng và Điện Bàn, Duy Xuyên, Tam Kỳ.

Theo người trồng rau vùng này, so với năm trước, rau xanh các loại giảm giá sâu, sức tiêu thụ kém, một phần do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, một phần do thời tiết cuối năm thuận lợi nên khắp nơi trồng rau quả dẫn đến nhu cầu giảm. Rau mồng tơi thường có giá 70 - 80.000 đồng/12 bó nay giảm hơn một nửa và việc tiêu thụ cũng khó khăn; cải xanh giảm còn 20 - 30.000 đồng/12 bó khiến nhiều nông dân thất thu.

Lượng rau quả cung ứng cho tết không sốt như mọi năm. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Ông Tăng Thu (xã Điện Minh) nhổ bỏ cả hai sào rau cải xanh gieo xen bắp nếp vì giá quá rẻ. “Rau thu hoạch không đủ ngày công nên tôi nhổ bỏ để dưỡng cây bắp nếp ngọt”. Ông Tăng Minh chia sẻ: “Đây là năm thứ hai liên tiếp người dân ở đây thất thu vụ rau tết bởi giá giảm, đầu ra chậm. Năm ngoái trồng ớt xanh bán không được cũng bỏ chín. Làm nông chừ rất bấp bênh khi thị trường đầu ra quá thất thường”.

Trên bãi bồi Khuất Lũy, gia đình ông Hà Ngọc Phi và một số nhân công hối hả cắt, bó rau. Ông Phi canh tác hơn một mẫu các loại rau má, dền đỏ, mồng tơi, bồ ngót, cải xanh, cải cúc… So với các hộ khác, khâu tiêu thụ của ông Phi thuận lợi hơn do có sự liên kết trong tiêu thụ với một công ty chuyên cung ứng thực phẩm an toàn ở Đà Nẵng.

Đặc biệt, nhờ trang bị được 2 xe tải cỡ trung chở rau giao tận gốc nên mỗi ngày giáp tết gia đình ông tiêu thụ được 500 - 700kg rau xanh các loại. Tuy nhiên, ông Phi cho rằng, đây là một năm không mấy thuận lợi bởi giá cả thất thường. Cũng may trước đó dự đoán được tình hình nên ông Phi giảm diện tích trồng rau để trồng thêm bí đao chanh, bí đỏ, mướp... đa dạng nguồn thực phẩm xanh và dễ tiêu thụ.

Nhiều nông dân không mặn mà thu hoạch cải xanh bởi giá quá thấp. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Khổ qua, đậu tây Bàu Tròn được giá

Dạo qua vùng chuyên canh Bàu Tròn (Đại Lộc), không khí thu hoạch rau quả tết diễn ra như ngày thường. Đầu tháng Chạp, dưa leo, mướp, khổ qua, bầu bí, đậu tây... chỉ có giá 3.000 - 4.000 đồng/kg tại ruộng và sức tiêu thụ cầm chừng.

Tầm 23 - 27 tháng Chạp, giá các loại rau quả tăng nhẹ, riêng khổ qua, đậu tây tăng giá gấp đôi, gấp ba. Do nhu cầu dịp tết cao, đậu tây tăng giá từ 5.000 đồng lên 10 - 15.000 đồng/kg; khổ qua tăng mạnh từ 5.000 - 10.000 đồng lên 25 - 30.000 đồng/kg.

Mười ngày giáp tết, giá cả khổ qua, đậu tây tại Bàu Tròn có phần khởi sắc. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Giáp tết, mỗi ngày, vợ chồng bà Nguyễn Thị Hồng Vân (xã Đại An) thu hái cả trăm ký đậu tây và khổ qua cung ứng cho thương lái và các mối sỉ.

Bà Vân cho biết, đợt bão lụt vừa rồi, mấy sào đậu, khổ qua của gia đình bà trồng ở vùng tương đối cao ráo nên thiệt hại ít và có trái để bán sớm, giá cả đỡ hơn, thu nhập cũng tạm ổn. Nhiều hộ gieo lại toàn bộ hay trồng sau giá bấp bênh hơn. “Tháng tết nông sản còn có giá chứ qua tết sẽ giá giảm trở lại. Tôi thu hoạch mấy lứa được giá tới 30 tết, qua rằm tháng Giêng là phá bỏ rồi” - bà Vân nói.

Còn đúng 3 ngày nữa là Tết Nguyên đán gõ cửa từng nhà. Sắc xuân đang lan tỏa trên các vùng rau quả Đại Lộc, Điện Bàn. Vụ mùa đang cho sai quả, dẫu rằng đâu đó vẫn có tiếng thở dài...