Ứng dụng kỹ thuật cao tạo ra sản phẩm nông nghiệp sạch, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Núi Thành vừa thực hiện thành công mô hình sản xuất rau an toàn trong nhà lưới ở làng Bích An, xã Tam Xuân 1.

Mô hình sản xuất rau an toàn ở làng Bích An. Ảnh: VĂN PHIN

Mô hình được thực hiện trên đất thịt nhẹ tại vườn nhà bà Dương Thị Tài với diện tích 400m2 . Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Núi Thành hỗ trợ 50% chi phí xây dựng nhà lưới, mua giống, phân bón, vật tư thiết yếu khác và cử cán bộ hướng dẫn quy trình sản xuất rau an toàn. Mô hình được trồng các loại cây: bí đao, khổ qua, rau ăn lá như cải xanh, xà lách xanh, cải ngọt. Đối với khổ qua sử dụng giống F1- TN287, bắt đầu gieo từ ngày 14.8, bí đao: giống F1-TN98 gieo từ ngày 10.8 và đến ngày 10.10.2020 bắt đầu thu hoạch.

Với mật độ trồng 9 cây khổ qua/m2 và 7 cây bí đao/2m2 , thực hiện quy trình bón phân và phòng trừ sâu bệnh theo hướng dẫn, kết quả qua đánh giá, cây khổ qua và bí đao cho năng suất khá cao.

Bà Dương Thị Tài - người tham gia mô hình chia sẻ: “Thực hiện quy trình sản xuất rau theo hướng dẫn của Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Núi Thành, tôi thấy có hiệu quả. Dù thời tiết vụ hè thu diễn biến phức tạp, nhưng nhờ có nhà lưới nên không ảnh hưởng đến việc sinh trưởng của rau. Thêm nữa, thời gian cho thu hoạch sớm hơn, số nhánh, hoa, quả trên cây nhiều, khả năng đậu quả cao. Tôi rất phấn khởi”.

Ông Nguyễn Văn Trà - chuyên viên Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Núi Thành cho biết, sản xuất rau trong nhà lưới, các loại rầy xanh, bọ rùa, ruồi đục quả không gây hại nên nông dân không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Mặc dù chi phí đầu tư nhà lưới để sản xuất rau an toàn tốn kém, nhưng tổng thu nhập tăng cao hơn so với sản xuất ngoài mô hình trên cùng chân đất. Đặc biệt, cây khổ qua trong mô hình cho năng suất 843,7kg/sào, giá bán 20 nghìn đồng/kg, cho lãi hơn 13 triệu đồng; cây bí đao năng suất 1.575kg/sào, giá bán 10 nghìn đồng/kg, cho lãi 12 triệu đồng/sào trong vụ sản xuất và bí đao có thể trữ bán trong mùa mưa cũng như thời điểm giao vụ có giá rất cao. Đó là chưa kể đến thu nhập từ các loại rau ăn lá trong mô hình như cải xanh, xà lách xanh, cải ngọt.

Từ thực tế mô hình sản xuất rau an toàn trong nhà lưới ở làng Bích An, ông Đặng Văn Quang - Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Núi Thành nhìn nhận, mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng năng suất khổ qua và bí đao đạt mức khá cao so với sản xuất thực tế tại địa phương. Cộng vào đó, sản xuất rau an toàn trong nhà lưới được duy trì quanh năm, hạn chế những bất lợi của thời tiết, sâu bệnh, đặc biệt là sản xuất rau trong vụ đông đem lại hiệu quả cao. Ngoài hiệu quả kinh tế, mô hình còn giúp nông dân tiếp cận với giống mới, biện pháp kỹ thuật mới, ứng dụng công nghệ mới và nhất là quy trình sản xuất rau an toàn, rau sạch cho người tiêu dùng.

Qua mô hình, giống khổ qua F1-TN287 và giống bí đao F1-TN98 là những giống có năng suất cao, thời gian sinh trưởng ngắn, ít sâu bệnh, cần mạnh dạn đưa vào thay thế các giống cũ. Đặc biệt, đây là những giống có thể trồng quanh năm, chất lượng khá so với các giống địa phương.

“Sản xuất rau an toàn trong nhà lưới ở làng Bích An là mô hình mới có hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu. Chúng tôi đề nghị tiếp tục nhân rộng và liên kết xây dựng vùng sản xuất, góp phần hình thành tập quán sản xuất rau an toàn” - ông Quang nói.