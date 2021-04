Thơm ở Đại Sơn được mùa, được giá

(QNO) - Nông dân trồng thơm (dứa) ở xã Đại Sơn (Đại Lộc) phấn khởi vì thơm đầu vụ được mùa và có giá bán cao.

Thơm được mùa, được giá. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Thổ nhưỡng vùng đồi núi Khe Hoa, D7 (xã Đại Sơn) phù hợp với cây thơm. Trái thơm vùng này được ưa chuộng bởi thơm ngon, ngọt, giòn, chặt thịt và có trọng lượng ở mức trung bình, trái lớn tầm 1 - 1,2kg, không quá to tới 1,5 - 2kg như thơm nhiều nơi.

Thơm là cây xóa đói giảm nghèo của người dân xã Đại Sơn, song có thời điểm giá xuống thấp do quy luật cung cầu của thị trường thiếu bền vững, tồn đọng do thơm chín hàng loạt, không rải vụ và do dịch Covid-19. Vụ thơm năm nay mang tín hiệu khởi sắc do người dân chủ động giảm diện tích từ hàng nghìn héc ta xuống còn 600 - 700ha và rút kinh nghiệm trồng, xử lý cây thơm rải vụ, không trồng tập trung, đồng loạt như các năm nên giá cả cải thiện.

Mùa thơm Đại Sơn kéo dài từ tháng 2 tới tháng 6, 7 âm lịch và rộ vào tháng 4, 5. Đang thời điểm đầu vụ mùa, thơm nơi đây được thương lái trong vùng săn lùng mua với giá 100 - 120 nghìn đồng/chục 12 trái loại lớn, 80 - 90 nghìn đồng loại cỡ trung và 40 - 50 nghìn đồng loại cỡ nhỏ.



Từ 5 giờ sáng, con đường thơm ở Khe Hoa đã chộn rộn cảnh mua bán. Bà Tạ Thị Thủy (thôn Hội Khách, xã Đại Sơn) cho biết, đây là vụ thơm trúng đậm từ trước tới nay. Gia đình bà trồng 2ha với 15 nghìn gốc thơm, trừ chi phí lãi ròng 90 - 100 triệu đồng. Lượng thơm hiện không đáng kể so với mọi năm nên không có cảnh thương lái ép giá hay người dân bán tháo bán đổ. Thương lái đến thu mua tại rẫy.

Ông Nguyễn Văn Long (sống tại Khe Hoa) chia sẻ, thơm tuy cho thu nhập cao hơn cây keo nhưng vài năm lại đây thị trường, giá cả biến động khó lường. Do địa hình trồng thơm quá xa, cách trở, vận chuyển từ rẫy ra điểm tập kết phải qua hai ba chặng tốn chi phí, vậy nên giá bán tốt thì người trồng mới có lãi.

“Năm nay ít người trồng thơm. Riêng tôi trồng tầm 5ha và đang bẻ lai rai khoảng vài chục nghìn gốc để giao cho thương lái” - ông Long nói. Hiện gia đình ông Long đã thu lãi ròng cả trăm triệu đồng đầu vụ này.

Bà Đặng Thị Thu Hiền - một thương lái trong vùng chia sẻ, cây thơm nơi đây được ưa chuộng vì toàn bộ là thơm chín rẫy, an toàn với sức khỏe người tiêu dùng. Cách đây vài ngày, bà thu mua được 10 tấn chuyển vào miền Nam và đang tiếp tục gom hàng. Theo nhận định của người mua, năm nay giá thơm các nơi đều cao ngất ngưỡng, nguồn cung khan hiếm nên thơm Đại Sơn cũng sẽ bán rất chạy.

Một thương lái cho biết: “Sáng giờ cả 3 người chúng tôi chỉ thu mua được vài nghìn trái thơm gửi đi Gia Nghĩa (Đắk Nông). Số lượng đơn hàng còn nhiều nhưng lượng thơm nhỏ giọt. Gom được chừng nào tôi phải gửi đi chừng đó”. Người này cho biết trái thơm Khe Hoa, D7 đã vươn xa đến các thị trường TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Tây Nguyên.