Tìm đầu ra ổn định cho gà tre

Là con vật nuôi chủ lực và được Hợp tác xã Nông nghiệp Quế Long (Quế Sơn) làm “bà đỡ”, sản phẩm gà tre Quế Sơn được nhiều người ưa chuộng, tuy nhiên việc mở rộng thị trường và giữ gìn thương hiệu đang gặp nhiều khó khăn.

Gà tre nuôi thả vườn của một hộ dân ở xã Quế Phong (Quế Sơn). Ảnh: Điện Ngọc

Gà tre là loại gà kiến thuần chủng, do người dân nuôi, thả rông trong vườn. Ban ngày chúng đi tìm các loại thức ăn tự nhiên như côn trùng, sâu bọ, rau, cỏ…, tối ngủ ở những bụi tre quanh nhà. Gà mẹ đẻ trứng và tự ấp, gà con vừa nở cho tách mẹ, úm trong phòng kín, lắp đặt bóng đèn để sưởi ấm, đến khi gà khỏe, tự kiếm ăn được mới thả rông ra vườn. Gà tre được nuôi từ nhỏ đến khi xuất bán, ngoài thức ăn tự nhiên do gà kiếm được, còn lại người chăn nuôi chỉ cho ăn bột cám gạo, sắn, bắp xay hay lúa, gạo… Do nhỏ con, chậm lớn nên sau 4,5 - 5 tháng thả nuôi, gà chỉ nặng khoảng 1,1 - 1,2kg/con.

Trong một lần về thăm Quế Long, qua tìm hiểu từ những người cao niên chúng tôi được biết, gà tre là sản phẩm đặc trưng của địa phương không lẫn lộn với giống gà nào khác. Ở Quế Long hầu như nhà nào cũng nuôi gà tre thả vườn, hộ nuôi ít nhất cũng có từ 50 - 60 con, hộ nuôi nhiều nhất 400 - 500 con. Gà được các hộ chăn nuôi xuất bán, hợp tác xã mua về giết mổ tập trung, đóng dấu, cho vào bao bì, hút chân không, sau đó đưa đi tiêu thụ ở các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn tỉnh và một số địa phương lân cận. Mỗi ngày Hợp tác xã Nông nghiệp Quế Long tiêu thụ được 400 – 500 con với mức giá 100 – 110 nghìn đồng/con. Gà có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, được người tiêu dùng ưu chuộng nên số lượng tiêu thụ ngày càng cao.

Ông Lê Ngọc Trai - Giám đốc HTX Nông nghiệp Quế Long cho biết, ngoài việc cung cấp con giống, thức ăn ban đầu, những năm qua hợp tác xã còn chịu trách nhiệm về công tác thú y và bao tiêu sản phẩm giúp nông dân yên tâm chăn nuôi, phát triển đàn. Toàn xã hiện có hơn 100 hộ chăn nuôi gà tre, bình quân 100 con/hộ. Vừa qua được UBND xã hỗ trợ từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, hợp tác xã đã chọn 40 hộ để đầu tư bình quân 350 con/hộ. Đàn gà tăng đột biến, số lượng gà đến thời điểm xuất chuồng nhiều, trong khi đó thị trường tiêu thụ gần như bị thu hẹp vì ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Đầu ra sản phẩm bị hạn chế nên nhiều hộ chăn nuôi gặp không ít khó khăn.

Để gỡ khó cho nông dân, Hợp tác xã Nông nghiệp Quế Long đang tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ... Trước hết, mạnh dạn “gõ cửa” chào hàng tại các siêu thị, chợ đầu mối trong và ngoài tỉnh, đồng thời khẩn trương hoàn thành các điều kiện và thủ tục pháp lý để bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và sớm được công nhận sản phẩm OCOP.

Tuy nhiên, theo ông Lê Ngọc Trai – Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Quế Long, điều đáng lo ngại nhất là thị trường đang xuất hiện một số loại gà thịt giá rẻ; các hộ chăn nuôi tái đàn ồ ạt, con giống không rõ nguồn gốc làm cho việc mở rộng thị trường và giữ gìn thương hiệu gà tre gặp khó khăn.