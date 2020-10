Triển vọng từ giống heo cỏ

Đề tài ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào bảo tồn, phát triển giống heo cỏ địa phương bước đầu thành công, mở ra triển vọng cho ngành chăn nuôi trên địa bàn các xã miền núi huyện Núi Thành.

Heo cỏ hiện nay được thị trường khá ưa chuộng do thịt sạch, ngon hơn các loại khác. Ảnh: T.C

Được Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Núi Thành chủ trì, kỹ sư Ngô Thị Nguyệt Minh (chủ nhiệm đề tài) đã chọn 4 hộ ở xã Tam Trà để thực hiện thí điểm mô hình nuôi heo cỏ địa phương. Mỗi hộ nuôi 10 heo cỏ nái, 1 heo cỏ đực, vừa áp dụng chuồng trại bán kiên cố, nuôi thả rông và cho ăn tự do, lẫn nuôi bán thả rông và cho ăn theo khẩu phần. Kỹ thuật nuôi và khẩu phần hàng ngày được Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp hướng dẫn cho các hộ tham gia mô hình.

Ông Châu Văn Viện - hộ tham gia mô hình chia sẻ, bên cạnh hướng dẫn cách chăm sóc đàn heo cỏ, các hộ được chỉ dẫn chế biến khẩu phần thức ăn phối trộn gồm đậu tương rang nghiền, bột bắp nghiền, cám gạo, bột xương và một số khoáng chất khác, đều là nguyên liệu dễ kiếm, rất gần với thức ăn tự nhiên. Heo phát triển tốt, tỉ lệ sinh sản khá ổn định.

Từ thực tế đề tài, đàn heo cỏ ở 2 hộ nuôi với hình thức nuôi có xây dựng chuồng trại kiên cố, bổ sung thức ăn tinh phối trộn theo khẩu phần, hiệu quả sinh sản của đàn nái đem lại cao hơn so với đàn heo cỏ ở 2 hộ nuôi với hình thức nuôi xây dựng chuồng trại tạm bợ, cho ăn thức ăn tự do, không theo khẩu phần. Đề tài về cơ bản đã bảo tồn được giống heo cỏ địa phương miền núi huyện Núi Thành. Điểm khác biệt là heo cỏ bảo tồn thuộc đề tài có màu lông nhạt hơn, tầm vóc to hơn heo cỏ lai tạo, tạp giao ở địa phương. Tuy nhiên, heo cỏ bảo tồn vẫn giữ được những đặc tính di truyền tốt như chất lượng thịt ngon, sức đề kháng cao, dễ thích nghi với môi trường sống, mắn đẻ, nuôi con khéo, tạp ăn.

Kỹ sư Bùi Văn Gát - Trưởng phòng NN&PTNT, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Núi Thành cho biết, bước đầu đề tài đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các hộ nuôi. Đối với heo cỏ giống đã chọn lọc, đề tài đã giữ được con giống heo cỏ để lai tạo phối giống, cung cấp heo cỏ thịt và heo cỏ giống cho các hộ dân trong vùng và các địa phương khác. Hiện nay, giá heo giống bán ra dao động từ 200.000 - 250.000 đồng/kg hơi đối với heo cái, 400.000 - 450.000 đồng/ký hơi đối với heo cỏ giống đực. Người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng sản phẩm sạch nên thịt heo cỏ bán khá chạy.

“Qua 3 năm triển khai, nhóm thực hiện đề tài đã tạo ra được mô hình chăn nuôi heo cỏ theo phương thức chăn nuôi mới có đầu tư, đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần cải thiện đời sống của người dân miền núi, đặc biệt là đồng bào dân tộc Co thông qua phát triển tiềm năng thế mạnh địa hình vùng núi. Đồng thời giúp bảo tồn và lưu giữ được nguồn gen heo cỏ thông qua việc lai tạo thuần chủng, giữ lại con giống thuần. Việc này sẽ phục vụ định hướng, kế hoạch lâu dài trong việc tìm đầu ra vững bền cho sản phẩm, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, sử dụng biện pháp kỹ thuật để sản xuất con giống đạt năng suất thịt cao hơn” - ông Bùi Văn Gát nói.