“Vườn cây nông dân” ở Điện An

Hội Nông dân phường Điện An (thị xã Điện Bàn) đã tổ chức mô hình “Vườn cây nông dân” thu hút đông đảo nông dân tham gia và mua cây giống.

Nông dân phường Điện An mua cây giống. Ảnh: N.T

Ông Thái Văn Huy Hùng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Điện An cho biết, đây là mô hình chi hội nghề nghiệp đầu tiên của thị xã nhằm tạo cầu nối giữa các hội viên nông dân trong hoạt động phát triển kinh tế nông nghiệp.

Theo đó, Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh chọn lọc các giống cây ăn quả đủ các loại như mít, xoài, ổi, bưởi, chanh... rồi chuyển về Hội Nông dân phường Điện An bán với giá 50 – 60 nghìn đồng/cây. Những hội viên nông dân đăng ký mua cây giống sẽ được hỗ trợ tư vấn về kỹ thuật trong quá trình trồng, chăm sóc cho đến khi cây thu hoạch quả.

Trong đợt đầu, Hội Nông dân phường Điện An nhận 90 cây giống và tổ chức bán cho hội viên nông dân. Ông Hà Chiến (nông dân khối phố Bằng An Trung, Điện An) mua ngay cây giống sau khi mô hình “Vườn cây nông dân” được ra mắt. Ông Chiến nói: “Hội Nông dân phường tổ chức mô hình này, tôi cảm thấy tự tin khi mua cây giống lắm. Bởi mua cây ở đây còn được hỗ trợ kỹ thuật, cách chăm sóc đúng cách để cây cho quả”.