37 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

(QNO) - Ngày 18.1, UBND tỉnh thông báo danh sách 37 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025.

Cụ thể năm 2021 có 4 xã: Bình Dương (Thăng Bình); Tam Sơn, Tam Thạnh, Tam Trà (Núi Thành). Năm 2022 có 8 xã: Bình Nam, Bình Lãnh, Bình Quế (Thăng Bình); Tiên Lập, Tiên Ngọc, Tiên Lãnh (Tiên Phước); Phước Ninh (Nông Sơn); Quế Hiệp (Quế Sơn).

Năm 2023 có 7 xã: Đại Thạnh, Đại Sơn (Đại Lộc); Trà Giang (Bắc Trà My); Ninh Phước (Nông Sơn); Quế An, Quế Minh (Quế Sơn); Phước Năng (Phước Sơn). Năm 2024 có 8 xã: Đại Chánh, Đại Tân (Đại Lộc); Trà Sơn (Bắc Trà My); Phước Chánh (Phước Sơn); Quế Lâm (Nông Sơn); Quế Phong, Quế Thuận (Quế Sơn); Tà Bhing (Nam Giang).

Năm 2025 có 10 xã: Phước Công (Phước Sơn); La Dêê (Nam Giang); Trà Linh (Nam Trà My); Bha Lêê, A Xan (Tây Giang); Sông Trà, Quế Lưu, Thăng Phước (Hiệp Đức); Mà Cooih, Jơ Ngây (Đông Giang).

UBND tỉnh cũng yêu cầu các xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011 - 2020 tiếp tục phấn đấu duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí để duy trì, nâng chuẩn theo Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời hướng đến phấn đấu trở thành xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu.

Các sở, ngành và địa phương tập trung chỉ đạo, ưu tiên bố trí nguồn lực từ ngân sách nhà nước các cấp, lồng ghép nguồn vốn của các chương trình, dự án và nguồn vốn huy động khác để thực hiện đạt chuẩn NTM theo lộ trình đã đề ra trong giai đoạn 2021 - 2025. Trong quá trình triển khai thực hiện, có thể xem xét điều chỉnh lộ trình đạt chuẩn NTM cho phù hợp với điều kiện nguồn lực và tình hình thực tế.

Riêng năm 2021, trong khi chờ Trung ương ban hành Bộ tiêu chí quốc gia NTM giai đoạn 2021 - 2025, tạm thời thực hiện theo Bộ tiêu chí xã NTM tại Quyết định số 756/QĐ-UBND (ngày 13.3.2017) của UBND tỉnh và các quy định đánh giá có liên quan của UBND tỉnh để thực hiện trong năm 2021.

Đối với tiêu chí thu nhập, Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp Văn phòng Điều phối NTM tỉnh có văn bản quy định mức thu nhập để xét công nhận đạt chuẩn năm 2021 đối với từng khu vực cho phù hợp với điều kiện thực tế, nhưng không thấp hơn mức thu nhập năm 2021 tại dự thảo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025 Bộ NN&PTNT đã lấy ý kiến các địa phương.

Các sở, ngành là thành viên Ban chỉ đạo tỉnh đứng điểm kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn các xã thực hiện tốt chương trình. Các địa phương đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM theo lộ trình hằng năm, nhưng khi đánh giá, xét công nhận không đạt chuẩn NTM hoặc không duy trì, nâng chuẩn theo Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021 - 2025 sẽ xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương.