Đại Hiệp nâng chất xã nông thôn mới

Trải qua hơn 10 năm, công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM) tại Đại Hiệp (Đại Lộc) đã có những bước tiến đáng kể, trở thành “Xã NTM nâng cao” đầu tiên của tỉnh và phấn đấu đạt “Xã NTN kiểu mẫu” trong năm nay.



Làng quê nông thôn mới Đại Hiệp thay da đổi thịt từng ngày. Ảnh chụp tại khu dân cư thôn Phú Hải. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Đại Hiệp là xã đạt chuẩn NTM đầu tiên của Đại Lộc, thuộc một trong nhóm xã đạt chuẩn xã NTM đầu tiên của tỉnh vào cuối năm 2014. Sau 5 năm (2014 - 2019), Đại Hiệp tiếp tục giữ vững thành quả và được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao đầu tiên của tỉnh với việc kiện toàn, nâng chất 19/19 tiêu chí NTM, có 4/7 khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”, đạt 12/12 tiêu chí thuộc bộ tiêu chí xã NTM nâng cao.

Theo ông Nguyễn Văn Đông - cán bộ chuyên trách NTM xã Đại Hiệp, sau 5 năm, hệ thống giao thông trên địa bàn xã được chú trọng kiện toàn, nâng cấp. Toàn xã có 13,86km đường giao thông nông thôn liên xã, trục liên xã được bê tông hóa, đường trục thôn và đường liên thôn được bê tông hóa đạt 25,23km/28,69km, đạt tỷ lệ 87,69%.

Đại Hiệp có 3 trường học TH, THCS và mầm non đạt chuẩn cấp độ 2 và tiếp tục nâng chuẩn cấp độ 3. Năm 2019, Đại Hiệp xóa xong hộ nghèo (chỉ trừ 10 hộ thuộc diện bảo trợ xã hội). Toàn xã có gần 4.950 lao động có việc làm thường xuyên. Các tiêu chí khác: hình thái tổ chức sản xuất, giáo dục - đào tạo, văn hóa, y tế, môi trường - an toàn vệ sinh thực phẩm, quốc phòng - an ninh... đều đạt chuẩn sau 5 năm...

Với nhóm 12 tiêu chí đối với xã NTM nâng cao, Đại Hiệp cũng đã kiện toàn, được công nhận danh hiệu “Xã NTM nâng cao” đầu năm 2020. Riêng tiêu chí phát triển kinh tế nông thôn, hiện Đại Hiệp đã xây dựng kế hoạch phát triển hàng hóa chủ lực gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu nông thôn, giai đoạn 2019 - 2024.

Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Đại Hiệp đã triển khai nhiều dịch vụ thiết yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, liên kết với 2 công ty sản xuất lúa giống (130ha), làm gạch tuynel, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, quy mô và kết quả sản xuất, kinh doanh được xếp hạng khá trở lên, theo tiêu chuẩn Bộ NN&PTNT. HTX Tân Phú Quý chuyên sản xuất nấm sò tím, sản xuất gỗ pallet trên đà kinh doanh hiệu quả...

Đại Hiệp phấn đấu đạt chuẩn 16 tiêu chí “Xã NTM kiểu mẫu”, nhằm sớm trở thành “Xã NTM kiểu mẫu” trong năm 2020. Theo đó, phải nâng cao tiêu chí thu nhập (hiện hơn 42 triệu đồng/người/năm), phải có sản phẩm chủ lực (hiện chỉ mới có cây lúa). Sắp tới, địa phương sẽ tiếp tục xây dựng thêm một số sản phẩm chủ lực như: cây ăn quả từ những cánh đồng, vườn mẫu, vùng quy hoạch cây ăn quả... Tiêu chí về môi trường, quốc phòng - an ninh, tiêu chí hộ nghèo cần phải nâng cao hơn nữa theo tiêu chuẩn đa chiều.

Ông Đỗ Thanh Cảng - Chủ tịch UBND xã Đại Hiệp chia sẻ thêm, giai đoạn 2014 - 2019, Đại Hiệp đã huy động tổng nguồn lực hơn 41,4 tỷ đồng xây dựng NTM, xây dựng xã NTM nâng cao và kiểu mẫu. Hiện một số công trình cơ sở hạ tầng được đầu tư từ năm 2011 đến nay đã xuống cấp, rất cần các cấp, ngành quan tâm tạo điều kiện kinh phí hỗ trợ địa phương xây dựng mới, kiện toàn, nâng cấp... Hiện xã Đại Hiệp có 4/7 thôn được công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu, đó là các thôn Đông Phú, Tích Phú, Phú Hải, Phú Mỹ, xã tiếp tục hoàn thiện, kiện toàn 3/7 khu dân cư còn lại, phấn đấu đưa xã đạt danh hiệu “Xã NTM kiểu mẫu” năm 2020. Ngoài sự hỗ trợ của tỉnh, huyện, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, huy động nguồn xã hội hóa thì vai trò chủ thể cộng đồng, cần phát huy hơn nữa.